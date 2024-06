Perù-Cile, preview e probabili formazioni: la carica di Fossati e Gareca

Il Clasico del Pacifico è Blanquirroja contro Roja, è Perù-Cile. Dopo la vittoria dell’Argentina contro il Canada la sfida dell’AT&T Stadium di Arlington nello stato del Texas diventa già fondamentale. Il Perù viene da due test amichevoli: 0-0 con il Paraguay e la vittoria per 1-0 contro El Salvador 1-0, con gol di Edison Flores. 3-0 invece per il Cile nell’unico test amichevole giocato, con una vittoria per 3-0 contro il Paraguay, grazie alla doppietta di Víctor Dávila e alla rete di Edu Vargas. Jorge Fossati vuole partire subito bene. Dall’altra parte Ricardo Gareca, detto ‘El Tigre’, non vede l’ora di iniziare: di seguito le parole dei due commissari tecnici.

Perù

Fossati: “Ogni partita è una parte della storia che dobbiamo scrivere e speriamo di scriverla in modo molto accurato. Gareca? Ha fatto un ottimo lavoro alla guida della squadra peruviana, si è guadagnato considerazione, rispetto e affetto. Oggi i tifosi peruviani credono nella Nazionale, i tifosi peruviani sono sempre lì a sostenerci nella buona e nella cattiva sorte, vogliono vedere la loro squadra vincere ed è quello che faremo. Vogliamo fare una grande Copa América e abbiamo ottimi giocatori per riuscirci. Questa è la cosa più importante per me. Speriamo che i giocatori più giovani possano prendere piede in questa Copa América, che per molti è la prima”

Cile

Gareca: “Sono un professionista, mi guadagno da vivere e oggi sono totalmente concentrato su tutto ciò che ha a che fare con la squadra cilena, anche se siamo esseri umani e non robot. La mia cosa più emozionante è presentare la squadra migliore. Sono molto concentrato sull’importanza di un torneo come la Copa América e questo mi occupa la mente, al di là di tutto il mio passato e del fatto che nutro un grande affetto per il Perù per come mi hanno trattato e per tutti gli anni che ho vissuto con quella squadra. Fossati? Tecnico preparato per tutte queste sfide grazie alla sua grande carriera. Sarà una partita difficile, complicata, come tutte quelle che hanno sempre giocato Cile e Perù. Quando la palla inizia a rotolare, i giocatori lo vivono con grande passione. Poiché è un classico, tutti lo vivono intensamente, quindi non ci sono favoritismi”

Un match quindi pronto a regalare spettacolo con Perù e Cile che vogliono provare a candidarsi come prima vera alternativa dell’Argentina nel Gruppo A…

Perù-Cile: le probabili formazioni e dove si gioca

Perù (3-5-2): Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Advincula, Sergio Peña, Cartagena, Quispe, Marcos Lopez; Lapadula, Edison Flores. Ct: Fossati.

Cile (4-2-3-1): Bravo; Isla, Catalan, Lichnovsky, Suazo; Marcelino Núñez, Pulgar; Davila, Sanchez, Valdes; Vargas. Ct: Gareca.