Ultim’ora Wimbledon, è già deciso: brutte notizie per Sinner

Sinner, importante verdetto in vista di Wimbledon. Coinvolti anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Matteo Berrettini

Tuffi e capriole, rimonte e fuochi d’artificio. Nel seppur breve tempo trascorso dal suo esordio stagionale sull’erba, Jannik Sinner ci ha già regalato emozioni. Sono lontani i tempi in cui il suo gioco poco rendeva sui prati europei. Adesso l’azzurro sembra trovarsi perfettamente a suo agio anche sul verde, il che ci fa ben sperare in vista di Wimbledon.

Le possibilità che il numero uno del mondo vinca Wimbledon non sono, alla luce di ciò, per nulla risicate, anzi. E non lo pensano solo i tifosi ma anche i bookmaker, che stanno tuttavia facendo, in questi giorni, i conti con un’incognita bella grossa ovvero la presenza di Novak Djokovic.

Il serbo sarà sicuramente alle Olimpiadi, mentre permane ancora qualche dubbio circa la sua partecipazione al terzo Slam stagionale. Tanto è vero che alcune agenzie di scommesse lo stanno considerando, mentre altre lo hanno escluso a priori e potrebbero essere costrette, tra non molto, a rivedere tutto e a reinserirlo.

Ma veniamo a noi. Come facilmente intuibile, in pole per la vittoria ci sono, indipendentemente dall’agenzia, i due beniamini del momento. Per William Hill, il favorito per la vittoria è però Carlos Alcaraz, che certamente tenterà di difendere il titolo vinto lo scorso anno all’All England Club. Lo spagnolo, proprio nelle scorse ore, al Queen’s è stato eliminato Jack Draper che ha sconfitto Matteo Berrettini in finale a Stoccarda.

Sinner-Alcaraz, il verdetto prima di Wimbledon

Per William Hill, la vittoria dell’iberico vale 2,37 volte la posta e supera sì, ma veramente di pochissimo, quella di Jannik Sinner. Il secondo titolo Slam dell’altoatesino è pagato a 2,62, mentre un exploit di Djokovic ai Champioship è dato a 4,50.

A seguire troviamo Daniil Medvedev (13) ed Alexander Zverev (17), più un quartetto di giocatori cui i bookmaker hanno deciso di dare fiducia. Varrebbe 21 volte la giocata, il trionfo di Matteo Berrettini che ad Halle è stato eliminato da Giron, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz e Alex de Minaur. Hanno meno chance di farcela, a giudicare dalle previsioni degli analisti, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Ben Shelton e Taylor Fritz, tutti indistintamente quotati a 26.

Eurobet quota alla pari, ossia 2,50, Alcaraz e Sinner, che volano rispetto a tutti gli altri giocatori in pole. C’è, però, qualche differenza rispetto all’analisi precedente. A seguire, in questo caso, troviamo Zverev (13), Medvedev (16), Dimitrov, Berrettini e Hurkacz (26), de Minaur (31), Rune, Tsitsipas e Fritz (33). Con Bwin lo spagnolo supera di poco l’italiano (2,30 a fronte di 2,70), mentre Zverev è dato a 9, Medvedev a 13, Berrettini a 15, de Minaur, Hurkacz e Dimitrov a 21 e Fritz a 29.