Copa America, il ritorno del Messico: c’è voglia di riscatto

Questa notte il Messico, nell’esordio in Copa America contro la Giamaica, torna nella competizione a distanza di 8 anni dall’ultima volta. C’è voglia di riscatto per stupire tutti, considerando che comunque lo scorso anno la nazionale guidata dal CT Jaime Lozano ha vinto l’ultima edizione della Gold Cup, in finale 1-0 contro l’outsider Panama con un gol di Santiago Gimenez.

Dei 26 convocati per la Copa solo 7 elementi giocano in Europa. Ed è sicuramente un indizio in più sulla crescita del movimento messicano, che da stanotte vuole stupire. A ogni costo.