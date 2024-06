Commozione per Alex Zanardi: la foto spiazza i fan

I fan di Alex Zanardi tornano a commuoversi: la foto arriva all’improvviso e racconta un momento importante per l’ex pilota

È consuetudine per uno sportivo incappare in annate storte o momenti difficili. In pochi, però, sanno cosa significa vivere ciò che ha ‘subito’ nella sua carriera Alex Zanardi. Uomo di valore, sportivo inequiparabile: il suo racconto ha vissuto diverse tappe.

La prima tremenda mazzata dalla vita Alex l’ha avuta 23 anni fa, il 15 settembre 2001 per la precisione. Campionato Cart, il GP di Germania di scena a Lausitz fu palcoscenico per una vera e propria tragedia. Alex perde il controllo della sua auto e viene colpita in pieno da un altro pilota, Tagliani. La vettura troncata a metà, il dramma che costrinse all’amputazione degli arti inferiori per salvare la vita a Zanardi. Poi il silenzio. Da allora tutto è cambiato e solo un uomo dalla tempra incredibile come quella di Alex sarebbe stato in grado di resettare tutto e ripartire.

Zanardi lo ha fatto diventando uno dei campioni di handbike più forti e vincenti degli ultimi anni. Si è reinventato, arrivando a conquistare addirittura 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro, nel 2012 e nel 2016. La mala sorte però non aveva ancora terminato con lui. 19 giugno 2020, Alex si sta allenando sulle strade di Pienza, in Toscana, quando un momento di distrazione porta ad uno scontro quasi fatale con un camion.

L’impatto è tremendo, Zanardi finisce in coma farmacologico per sei mesi prima di tornare a casa, stavolta nel silenzio, nella discrezione. Della sua salute, da tempo, non si sa più nulla. Ed i suoi fan che lo hanno sempre sostenuto si preoccupano. Ma non solo. A non essersi mai davvero arresi nello sperare in un suo ritorno in salute dopo mille peripezie sono i suoi tifosi. Tifosi che di tanto in tanto ricordano Alex ed i suoi momenti più belli e memorabili.

Zanardi, vittoria indimenticabile: scatto meraviglioso

Nelle ultime ore è riemerso uno scatto davvero commovente che riguarda proprio Zanardi ed un ricordo che i suoi fan non hanno mai cancellato dalla mente. Dei tanti momenti da incorniciare della carriera dell’ex pilota, ce n’è uno che ancora oggi lascia emozionati i suoi tifosi.

Ed è così che un’immagine di repertorio ha fatto capolino sul web, lasciando tutti a bocca aperta. Solo tre anni più tardi Alex Zanardi avrebbe conosciuto la paura, lo sconforto, il dolore. L’amputazione degli arti inferiori ed una carriera terribilmente compromessa.

#OnThisDay in the 1998 Budweiser/G.I. Joe’s 200 at Portland. Alex Zanardi in Target Chip Ganassi Reynard-Honda 98i scored his 12th win in CART, after starting 5th on the grid. pic.twitter.com/KUPWXxm0sd — Zdravko (@zdravkost) June 21, 2024

Prima di allora, però, il campione era stato spesso e volentieri al centro di giornate memorabili che hanno caratterizzato la sua incredibile carriera. Da qui lo scatto pubblicato una manciata di ore fa dall’account ‘Zdravko’ su ‘X’ che ha lasciato in lacrime i tanti tifosi di Zanardi.

Il 21 giugno 1998 Alex Zanardi fu protagonista di una straordinaria vittoria nel campionato CART alla ‘Budweiser/G.I. Joe 200 di Portland. Una gara nella quale l’ex pilota italiano, pur partendo dalla quinta piazzola in griglia, Zanardi riuscì a vincere. Fu il suo 12esimo successo nel Cart, un ricordo memorabile che ancora oggi ha commosso tutti. Sono passati 26 anni esatti da allora, da una delle imprese più belle di Alex. Il suo scatto in pista è semplicemente meraviglioso.