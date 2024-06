Europei, Croazia-Italia: agli Azzurri basta un pareggio, ma c’è un tabù da sfatare

L’attesa è finita. Questa sera sapremo se l’Italia giocherà gli ottavi di finale dell’Europeo: alle ore 21 si giocherà il match tra Italia e Croazia, in concomitanza con Albania-Spagna.

Alla Red Bull Arena di Lipsia, la squadra di Spalletti proverà a sfatare un tabù singolare: gli Azzurri non sono mai riusciti a battere la Croazia in una gara ufficiale. Dal primo incontro tenutosi nel 1994 all’ultima sfida del 2015, si contano tre vittorie per i Vatreni e cinque pareggi.

Interessante notare come le ultime tre partite tra Italia e Croazia si siano chiuse col risultato di 1-1: lo stesso risultato, questa volta, vale su Planetwin365 6,56 volte la posta; su WilliamHill 5,50 e su Betclic 5,25. Un pareggio potrebbe bastare alla nostra Nazionale, visto che l’Italia ha attualmente 3 punti in classifica: la Spagna è ormai certa di aver conquistato il primo posto del gruppo B, mentre Albania e Croazia sono ferme a quota un punto. Ricordiamo che sono disponibili anche altri quattro posti aggiuntivi, assegnati alle migliori terze.

Se l’Italia arriva a questa sfida ridimensionata dalla prestazione negativa contro la Spagna, i croati non possono dirsi soddisfatti delle prime due partite disputate. Dopo la sonora sconfitta contro la Spagna, Modric e compagni hanno pareggiato contro l’Albania, in un’altalena di emozioni.

Se è vero che potrebbe bastare il pareggio a Barella e compagni, va anche detto che vista la forma non eccezionale dei croati e la voglia di riscatto dopo la gara di giovedì, le motivazioni potrebbero spingere a cercare una vittoria mai ottenuta: il successo dell’Italia contro la Croazia è dato a quota 2,35 su Planetwin365; su Betclic 2,25 e su Unibet 2,33. Non sarebbe da escludere una gara con diverse reti realizzate: segnaliamo l’Over 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,87; su Betclic è a 1,83 e su WilliamHill 1,85. Il “Goal”, invece, è a 1,65 su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet è a 1,66.

Occhio anche ad Albania-Spagna, in campo in contemporanea presso la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Gli albanesi potrebbero chiudere al terzo posto, e sperare nei quattro posti prima citati, qualora la Croazia perdesse con l’Italia o qualora entrambe le gare pareggiassero. Fatto sta che la squadra di Sylvinho potrebbe puntare al bottino grosso, magari approfittando di un turnover da parte di de la Fuente: molto allettante la doppia chance 1X, su Planetwin365 a 2,81, con Betclic che la propone a 2,49 e Unibet a 2,65. La possibilità che anche questa partita possa veder realizzare almeno una rete da entrambe le squadre non è remota: il “Goal”, in questo caso, pagherebbe 1,94 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,90.