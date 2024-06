Nuovo team per Verstappen: annuncio definitivo

Max Verstappen trionfa a Barcellona. Nel post gara si è parlato del suo futuro in Formula 1: c’è l’annuncio definitivo

Max Verstappen ha trionfato anche nel Gran Premio di Spagna. Dopo una partenza incerta e la rimonta su Russell. Max ha gestito la gara al comando, lasciandosi dietro tutti ancora una volta. La sua Red Bull è giunta, infatti, al primo posto dinanzi a Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Nulla da fare, invece, per il suo compagno di squadra Sergio Perez che non è andato oltre l’ottavo posto. Una vittoria che lo conferma, sempre di più, al primo posto in classifica e, avvicinandolo ulteriormente alla conquista del suo quarto titolo mondiale. Ovviamente è ancora presto visto che siamo solo a metà stagione.

Nel frattempo, tra una vittoria e l’altra, si continua a parlare insistentemente del suo futuro. Un futuro che, per alcuni, può essere lontano dalla Red Bull. In merito a questa situazione ne ha voluto parlare uno che lo conosce molto bene e che da un bel po’ di anni ha a che fare con lui. Stiamo parlando di Christian Horner, attuale team principal della Red Bull che ha voluto allontanare tutte le voci di un possibile interesse di altri team per il suo pilota. Tra questi la Mercedes.

Verstappen, Horner chiaro sul suo futuro: Wolff non molla

Non ci sono dubbi: Max Verstappen rimarrà in Red Bull ancora per molto altro tempo. Parola di Christian Horner che si scontrano con quelle di Toto Wolff, il quale, anche a Barcellona, ha ribadito le intenzioni della Mercedes sul campione olandese. D’altronde non è affatto un mistero che la Mercedes sia sulle tracce di Verstappen per le prossime stagioni.

Wolff lo ha confermato ulteriormente con queste sue considerazioni rilasciate in un’intervista concessa a Sky Italia: “Se Horner è convinto che Verstappen resti al 100% allora lo lasciamo così nella sua idea. Vedremo come andrà a finire questa vicenda“.

Anche se le priorità del dirigente, in questo momento, sono decisamente altre: “Ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare sulla nostra vettura. Dobbiamo continuare a spingere, tutti i giorni, per essere competitivi al massimo. Nel caso in cui la macchina dovesse andare bene allora i migliori piloti non avranno problemi a venire da noi“. Sarà così anche per Verstappen ?