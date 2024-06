Valentino Rossi, l’annuncio in diretta fa sognare: fan in estasi

Un annuncio che ha fatto sognare i milioni di tifosi di Valentino Rossi: le parole hanno fatto impazzire i fan del ‘Dottore’

Quando scrivi o leggi Rossi, il primo, primissimo richiamo non può non essere ad uno dei piloti più amati e vincenti di sempre. Ma anche odiati, perché Valentino nel corso della sua irripetibile carriera di ‘nemici’ ne ha avuti parecchi. Dallo storico rivale Max Biaggi a Gibernau passando, infine, per il più ‘odiato’ di tutti dai fan del campione di Urbino: Marc Marquez.

Una leggenda che è stata capace di scrivere pagine straordinarie del mondo dello sport, fissando sempre in alto il vessillo tricolore soprattutto in Moto Gp. Qualche anno fa il ‘Dottore’ accostato addirittura alla Ferrari, dopo dei test in gran segreto a Maranello che stupirono tutti. Alla fine per Valentino la Formula 1 è rimasta solo una dolcissima ma lontana suggestione: le due ruote erano e rimangono il suo habitat naturale. Ma VR46 si è sempre dilettato anche in corse differenti, in ultimissima battuta ha preso parte pure alla 24 ore di Le Mans.

Iniziata lo scorso 15 giugno e vinta dalla Ferrari dopo una strepitosa rimonta, per il ‘Dottore’ è arrivato purtroppo il ritiro. Ciò non toglie, però, i capolavori costruiti dal 45enne che nelle scorse ore è stato al centro di un messaggio che ha letteralmente mandato in estasi i suoi tantissimi fan. Da un Rossi all’altro, da una leggenda della musica italiana ad uno dei piloti più veloci e vincenti di sempre. Parla Vasco e Valentino non può che commuoversi per quello che il cantautore – suo grande amico – ha detto qualche ora fa.

Da Valentino a Vasco: l’annuncio è da brividi

Se per Valentino ora come ora la passione più grande sono le gare endurance, Vasco prosegue la sua clamorosa carriera tra concerti sold out ed una fan base semplicemente enorme in Italia e non solo. E così in occasione del suo ultimissimo concerto a San Siro, il 72enne di Zocca ha voluto omaggiare il nove volte campione del mondo.

O dieci? Ecco, Vasco ci ha tenuto a precisare sul palco che i titoli mondiali conquistati dal suo omonimo siano stati ben più di quelli ‘ufficiali’. Valentino, infatti, è stato presentato da Vasco come “Il 10 volte campione del mondo”, una celebrazione che per gli annali non sarà veritiera. Ma il riferimento è a Marc Marquez, che nel 2015 fece di tutto – riuscendoci – per ‘far perdere’ il titolo numero 10 al ‘Dottore’ che vide trionfare il compagno di scuderia di Valentino, Jorge Lorenzo. Un avvenimento che lasciò di stucco i tifosi del #46 e non solo.

E così al fianco della compagna Francesca Sofia Noviello, Valentino si è tolto la soddisfazione grazie a Vasco. Un annuncio davanti ad un San Siro tutto esaurito che ha sicuramente regalato un momento di leggerezza e felicità a Rossi che in una recente intervista al ‘Basement’ di Gianluca Gazzoli aveva ammesso come non aveva veramente superato quel ricordo amaro che chiuse di fatto la sua carriera. Che siano stati nove o dieci, però, i titoli in bacheca ciò non ha frenato Vasco che ha apertamente elogiato il grande amico.