Ferrari, è caos totale: Vasseur finisce nei guai

Aprile 2024. A pochi giri dalla fine della Sprint Race di Cina, poi vinta da Max Verstappen, volano gli stracci in casa Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz, che già erano entrati in precedenza in rotta di collisione, sono ai ferri corti. “Sembra che tu stia lottando solo contro me”, dice il monegasco via radio, rivolgendosi al collega di origini iberiche e alludendo ad una manovra violenta che lo ha messo in difficoltà.

Quello che è accaduto al Gp di Spagna non è, pertanto, un fatto del tutto inedito. I due piloti si erano scontrati già due mesi fa ed era solo questione di tempo, lo sapevano tutti, perché accadesse nuovamente. Stavolta, però, sono volate parole ancor più grosse: i ferraristi hanno discusso animatamente ed è stato chiaro a tutti, in quel frangente, che nel team non regna il sereno. Il che, con il campionato che non è ancora neanche arrivato al giro di boa, rappresenta un grandissimo problema.

Stavolta, il duello tra i due colleghi è iniziato poco dopo la partenza. Sainz, senza scrupoli, sorpassa con ferocia il monegasco e le due vetture finiscono col toccarsi. Leclerc polemizza immediatamente via radio e, ultimata la gara, è così arrabbiato da precipitarsi dal compagno non appena sceso dalla sua vettura. A nulla sono valsi i tentativi dello spagnolo di difendersi: il post gara, nonostante Sainz abbia cercato di metterci una pezza, è stato accesissimo.

Ferrari, volano di nuovo gli stracci tra Sainz e Leclerc

“Ho visto l’opportunità e l’ho superato, non posso stare tutta la vita dietro a lui“, ha detto più precisamente il madrileno, che ha rivelato a Sky, in diretta tv, di non aver compreso il motivo per cui il suo collega si sia tanto lamentato.

“Parleremo all’interno del team”, ha rilanciato Leclerc, affermando che il gesto “spettacolare” dell’altro ferrarista sia stato fuori contesto e che sia costato alla squadra “almeno una posizione”. Probabilmente risolveranno la questione, essendo amici di vecchia data, ma resta il fatto che nelle interviste in tv se ne sono dette di tutti i colori e che è evidente che non tiri una bella aria, nel box della Ferrari.

Mdrrrr Bottas était limite avec le popcorn entrain de regarder Leclerc et Sainz s’embrouiller #F1 #SpanishGPpic.twitter.com/VzutMpDKbd — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) June 23, 2024

La discussione, ripresa dal camera car della macchina di Lando Norris, è stata parecchio animata, quindi c’è bisogno, eccome, di un confronto fra loro ma, più in generale, all’interno del team. E la patata bollente, a questo punto, passa a Frédéric Vasseur, cui spetterà l’arduo compito di fare in modo che i piloti e tutti gli addetti ai lavori ritrovino l’armonia. In caso contrario, ci sarà ben poco da stare allegri nel prosieguo del campionato.