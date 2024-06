Euro2024, il gol più bello della seconda giornata? Spiccano Shaqiri e Hjulmand

Il gol più bello della seconda giornata di Euro2024? Sicuramente il siluro di Morten Hjulmand nell’1-1 contro la Danimarca e il super gol a giro di Xherdan Shaqiri contro la Scozia. Non possono non essere citati, il grande aggancio e tap-in sotto porta di Roman Yaremchuk in Slovacchia-Ucraina e il siluro di Youri Tielemans che ha aperto le danze in Belgio-Romania.