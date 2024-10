Volley, MINT Vero Volley Monza-Allianz Milano 1-3: furia Reggers, ritorno triste per lo Zar

Il derby è di Milano. L’Allianz si impone 1-3 alla Opiquad Arena di Monza battendo la MINT Vero Volley Monza grazie soprattutto a una prova totale di Ferre Reggers. Il belga chiuderà con 26 punti totali e il titolo di MVP della sfida, tre punti che muovono verso l’alto la classifica di Milano.

Primo set equilibratissimo che Monza sembra piano piano portare dalla sua parte. Nel momento clou inizia lo show di Ferre Reggers, con il muro alzato sullo Zar Zaytsev – al primissimo gettone stagionale – ad annullare il set point. A muro risponde muro, Di Martino disinnesca Louati e si prosegue con i vantaggi. Serve la mossa del campione, sale infatti in cattedra Kaziyski, che difende di tutto favorendo poi il set point Louati per il 29-31. Il secondo parziale si apre con il duello dei liberi a distanza: prima il recupero di Catania sui tabelloni, poi è Gaggini a volare sulla panchina. I tremila della Opiquad apprezzano lo show, esaltando le giocate in campo. Milano concede troppo, tra errori gratuiti e azioni forzate. Eccheli tiene li i suoi, soprattutto Szwarc, che sente il duello a distanza con Reggers e inizia a tirare giù di tutto. Il primo set point propiziato da lui lo annulla proprio il belga, è però poi lo stesso Szwarc a murare per il 26-24. Altro giro altro set combattuto, il terzo inizia con il riposo dello Zar. Dentro Luka Marttila, che parte subito bene con il primo punto della partita.

La MINT più disordinata e fallosa, Reggers è incontenibile e praticamente da solo regala il terzo set, 22-25, alla Powervolley. Ospiti che escono bene dai blocchi anche nel quarto parziale, nonostante Marttila – riconfermato in sestetto con Zaytsev ai danni di Rohrs – ci metta del suo per tenere la situazione in stabilità. Cachopa con due magie riporta prima in linea di galleggiamento e poi avanti Monza. Sul 17-14 check prezioso che premia i padroni di casa, che scappano +4 pregustando il tiè break. Poi ancora il belga, Ferre Reggers, stavolta con due muri pesantissimi che impattano la gara sul 20-20. Kaziyski trova il pertugio nel muro a tre per il 20-21, con Eccheli che non ci pensa due volte a chiamare time out. Reggers scrive 24 sul proprio referto, mandando 21-22 la gara, sulla battuta successiva miracolo di Cachopa, Milano si riorganizza e ancora il belga tira l’ennesimo missile chiudendo il set personale. Più due Powervolley e Reggers di nuovo in battuta, stavolta Szwarc raccoglie la sfida tenendo aperte le speranze 22-23. Il punto finale lo mette giù Louati, un 22-25 finale che premia la maggior combattività di Powervolley, oltre a un Reggers incontenibile che chiude con 26 punti, 23 attacchi e tre muri. Bene il campione olimpico Louati, 17 totali, dall’altra parte poco oltre a Szwarc. Vittoria importante, la seconda in stagione per l’Allianz, che si porta così in scia alle primissime della classe.