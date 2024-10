L’Inter vince di misura sulla Roma e sbanca l’Olimpico: la firma è di Lautaro

Vince l’Inter 1-0 sulla Roma rimane al secondo posto, in scia al Napoli. Un risultato comune a tutte le prime quattro del torneo di Serie A: Napoli, Inter, Juventus e Milan, tutte vittoriose di misure. Per l’Inter si tratta di una vittoria importante che la mantiene davanti alla Juve, in vista del derby d’Italia della prossima settimana.

Prima frazione sostanzialmente equilibrata. Inter e Roma passano diversi minuti in avvio di gara a studiarsi. Poi la squadra giallorossa prova a tenere il controllo, ma l’Inter in ripartenza arriva facilmente al tiro, riuscendo ad impegnare anche Svilar in qualche occasione.

Il primo tempo è segnato soprattutto da due momenti: gli infortuni nerazzurri di Calhanoglu e Acerbi. Il turco prima e l’ex difensore della Lazio escono con una contrattura alla coscia. Inzaghi, insomma, utilizza due slot già nel primo tempo. Nel frattempo, l’occasione migliore è dell’Inter con Mkhitaryan che con un tiro dalla distanza colpisce la parte superiore della traversa.

In avvio di ripresa, Massa distribuisce un giallo per parte, le squadre iniziano già ad allungarsi. L’episodio che cambia la gara arriva dopo un quarto d’ora dall’inizio della ripresa. L’Inter riparte, ma la Roma sembra poter rientrare, ma Celik sbaglia a chiudere, ed involontariamente serve Lautaro che di prima intenzione tira fortissimo in direzione della porta di Svilar, e complice anche una reazione non trafigge il portiere giallorosso. Inzaghi poi inserisce, tra gli altri, Dumfries che subito ha una buona occasione per raddoppiare ma Svilar dice no. Quindi, in altre due occasioni, è ancora il portiere della Roma a sventare.

Negli ultimi venti minuti la Roma prova a spingere, l’Inter gioca in ripartenza. Alla fine la miglior occasione se la crea Mati Soulé che dal limite, di sinistro, conclude in porta e trova la risposta attenta di Sommer.