Juventus, la trattativa Thuram entra nel vivo

Sta entrando nel vivo la trattativa tra Juve e Nizza per Thuram. Cristiano Giuntoli ha individuato nel figlio d’arte il secondo rinforzo per il centrocampo. Il calciatore ha già espresso il suo totale gradimento alla destinazione bianconera, ma il club francese chiede 25 milioni mentre alla Continassa non vorrebbero andare oltre i 20 bonus compresi.

Filtra comunque fiducia, in controtendenza al dialogo aperto con Rabiot: che non ha ancora dato risposta alla proposta di rinnovo presentata dal club bianconero. Giuntoli prova intanto a individuare qualche contropartita tecnica che possa essere azzeccata per abbassare la parte cash dell’operazione Thuram. All’ipotesi Kean si aggiunge quella che spingerebbe sul tavolo della trattativa qualche giovane cresciuto nella Next Gen e ormai pronto al salto definitivo in massima serie.

Nel frattempo si prova anche a muovere il mercato in uscita per fare cassa: e se Thiago Motta vorrebbe trattenere Soulé. L’argentino non partirà se non per una cifra importante sui 40 milioni. Nel frattempo, la Juve prova a fare entrare nel vivo le prime traiettorie attorno ad Huijsen. L’olandese potrebbe incrementare il budget da reinvestire sugli obiettivi in entrata.

