Milan, un innesto per reparto

Rinforzare la rosa per tornare a competere con l’Inter e con le big del campionato per lo scudetto. Il Milan ragiona sul mercato in entrata, con la consapevolezza di non poter sbagliare. Servono profili in grado di far crescere la rosa dal punto di vista tecnico e mentale, serve un mix tra esperienza e gioventù. Il focus è mirato a rinforzare ogni reparto con almeno un innesto.

Emerson Royal è pronto a vestirsi di rossonero aggiungendo qualità alla linea difensiva, garantendo anche strappi sulla catena di destra. Il Tottenham, club proprietario del cartellino, ha fatto il prezzo: 20 milioni. L’obiettivo è provare ad abbassare leggermente la cifra, scendendo a 18.

Poi, la zona mediana. La Juve ha virato con forza su Khephren Thuram, lasciando di fatto libera la pista che porta il club meneghino a Youssouf Fofana del Monaco, tra i migliori centrocampisti dell’ultima Ligue 1. Il classe ’99 è valutato 25 milioni, sarà dunque opportuno affondare subito il colpo prima che qualche altro club si metta in mezzo.

Infine, l’attaccante. Il preferito, per distacco, resta Zirkzee, ma nelle ultime ore dalle parti di Casa Milan sono circolati altri due nomi. Il primo è Solanke, classe ’97 in forza al Bournemouth. Attaccante di peso, molto costoso, tanto che il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 76 milioni di euro. Il secondo, attualmente semplice ipotesi, Tammy Abraham, profilo gradito da Fonseca. Il giocatore conosce il nostro campionato, e per la Roma è considerato cedibile. Rinforzare la rosa e farlo in fretta, Fonseca attende nuovi innesti