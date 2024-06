Sinner, messaggio da brividi: tutti in piedi ad applaudire

Un’altra domenica trionfale per Jannik Sinner, vincitore del torneo di Halle. Bellissimo il messaggio dell’azzurro dopo la finale

Una vittoria da numero uno. Jannik Sinner ha onorato al meglio la prima posizione ottenuta nel ranking Atp, vincendo il suo primo titolo in carriera sull’erba. Lo ha fatto in uno degli eventi più prestigiosi che si disputa su questa superficie, ovvero l’Atp 500 di Halle.

Una finale molto combattuta quella che Sinner ha vinto contro l’amico Hubert Hurkacz con due tie break, nei quali l’azzurro è riuscito a disinnescare il rendimento impeccabile dell’avversario al servizio. Uno duplice 7-6 che è valso a Jannik il quarto titolo stagionale, il quattordicesimo in carriera, il primo in un torneo su erba, superficiale sulla quale aveva ottenuto il miglior risultato con la semifinale raggiunta nella scorsa edizione Wimbledon.

A proposito di Wimbledon, Sinner si presenterà ai Championship da prima testa di serie e da favorito d’obbligo dello Slam londinese, nel quale potrebbe esserci anche Novak Djokovic. Il serbo ha ripreso gli allenamenti prima del previsto dopo l’operazione al ginocchio ed a Londra per testare la sua condizione. La decisione sulla sua presenza è attesa prima di venerdì, quando ci sarà il sorteggio del tabellone.

Durante la premiazione dopo la finale di Halle, Sinner si è reso protagonista di un altro episodio che ha coinvolto il pubblico tedesco. Già nella semifinale con Zhang, gli spettatori avevano condiviso la risata di Jannik, scaturita per un fragoroso starnuto sentito dalle tribune che gli aveva impedito di servire.

Stavolta, gli applausi sono arrivati per altro. Non lontano da Halle, infatti, la fidanzata di Sinner, la collega Anna Kalinskaya, era impegnata nella finale del torneo su erba di Berlino. La tennista russa è stata sconfitta da Jessica Pegula, al termine di un match molto combattuto, durato due ore e mezza, con il punteggio 6-7; 6-4; 7-6(3). Per la Kalinskaja, un ko non senza rimpianti, visto che ha fallito cinque match point sul 4-5 e sul 5-6 in suo favore nel set decisivo.

Sinner ha voluto inviare un messaggio alla fidanzata dopo il trionfo di Halle: “La mia fidanzata Anna ha giocato oggi a Berlino e ha perso la finale dopo aver avuto match point. Sono dispiaciuto per lei ma ha avuto un weekend pazzesco.”

