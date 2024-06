Addio improvviso in MotoGP, che choc per Valentino Rossi

L’annuncio scuote l’intera MotoGP: anche Valentino Rossi è ‘coinvolto’ nella novità. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo

La MotoGP è stata ‘colpita’ da una novità che scuote il mercato piloti. Anche Valentino Rossi è coinvolto nella notizia arrivata nelle scorse ore. Ecco cosa sta succedendo e soprattutto cosa cambierà a livello di equilibri interni ai team.

I più attenti, tra i tifosi, si saranno accorti anche prima dell’annuncio che gli equilibri sarebbero mutati molto presto. L’annuncio, arrivato nelle ultime ore, riguarda da un lato la Ducati e dall’altro l’Aprilia, due grandi rivali. Il protagonista è però uno soltanto, ovvero Marco Bezzecchi.

Il pilota, infatti, dal 2025 lascerà la Ducati, dove ha trascorso ben tre anni con il team satellite VR46, e si trasferirà nel team Aprilia Racing per affiancare ovviamente Jorge Martin. Per il pilota italiano è stato pensato un contratto (già firmato) pluriennale per far sì che dal prossimo anno possa guidare la RS-GP al Motomondiale. C’è stato anche l’annuncio ufficiale da parte della scuderia con foto annesse.

Bezzecchi passa ad Aprilia: lascerà il team satellite VR46 nel 2025

Secondo quanto riferito, con una nota ufficiale, da Aprilia: “Marco Bezzecchi ha firmato un contratto pluriennale per correre con Aprilia Racing a partire dal 2025″. Un tassello importante per la Casa di Noale che vede nuovamente un pilota italiano nella top class.

“Il ritorno di un pilota italiano – si legge ancora – è significativo. La formazione del 2025 vedrà quindi Marco Bezzecchi e Jorge Martin Almoguera come compagni di squadra, una coppia che promette di consolidare l’Aprilia al vertice della MotoGP”. Bezzecchi, che è cresciuto sotta la supervisione appunto del team satellite di Valentino Rossi, ha debuttato in MotoGP nel 2022. Grazie ai suoi risultati e alla sua qualità si è conquistato la fiducia di Aprilia che ha perciò deciso di puntare molto su di lui.

Da quando ha esordito in MotoGP, Bezzecchi ha conquistato tre vittorie, nove podi e quattro pole position. Oltre ovviamente al cuore di gran parte degli italiani che hanno visto in lui talento, qualità e voglia di lavorare sodo. Anche l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha allora dato il benvenuto al futuro pilota del team.

“Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il “Bez”, ha dichiarato mostrando enorme curiosità per quello che insieme a Martín riuscirà a portare in pista nelle diverse gare da affrontare e correre nel corso dell’intero Motomondiale. La sensazione è che se ne vedranno delle belle.