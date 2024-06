Napoli, Antonio Conte si presenta: “Prometto serietà. Questa è una piazza passionale: alimentiamo questa fiamma”

È il Conte-day in casa Napoli. La squadra azzurra, presso il Teatro nel Palazzo Reale della città partenopea, ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo tecnico.

Le parole del nuovo tecnico azzurro.

“È la prima volta che mi presentano in questa maniera, quindi c’è anche un filo di emozione nonostante diversi anni di carriera nel mondo del calcio. Vi ringrazio. Ringrazio sicuramente Napoli, perché di solito io prima di ricevere, do qualcosa in cambio. Qui è successo il contrario: tanto entusiasmo, tanto affetto subito. Ora non mi resta che restituire“.

Mister, ha una promessa da fare ai tifosi e alla piazza? Che identità darà al suo Napoli?

”Io posso promettere serietà, una parola che viene spesso sottovalutata. Voglio dare tutto per il Napoli e trasmettere la mia cultura a livello lavorativo. Per riuscire a scrivere la storia, prima dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi che devono riconoscersi nella propria squadra. Sapete che nel calcio c’è la vittoria e anche la sconfitta, ma in ogni caso bisogna dare il massimo e a volte anche di più perché il massimo non basta”.

Napoli è una piazza difficile, ha un piano per raggiungere subito grandi obiettivi?

“Napoli è una piazza importante e molto passionale. Sarà sempre così, a prescindere da giocatori, allenatori e proprietà. C’è una fiamma e da parte nostra dobbiamo alimentare questa fiammapassione e cercare di rendere orgogliosi i nostri tifosi”.



La gente si chiede come sarà il suo nuovo Napoli. Quale sarà la faccia della squadra e se lei segue e le interessa il mercato sudamericano?

“Sarà un Napoli molto incazzato perché veniamo da una stagione molto complessa. Per quel che riguarda il mercato, punteremo su calciatori preparati indipendentemente dal continente, Africa, Asia, America, cercheremo di fare il possibile”.

Il Napoli è stata sempre la sua prima scelta e in base a che cosa ha scelto la squadra? Ha avuto altri contatti?

”Io ho scelto Napoli per il progetto del presidente De Laurentiis. Mi ha dato grande entusiasmo fin da subito perché ho sentito fin da subito qualcosa. Siamo qui ed abbiamo molta voglia di iniziare a lavorare con il piede giusto. Ho avuto altre proposte dall’estero, anche molto interessanti ma c’era una promessa avviata con il presidente De Laurentiis di rivederci. Abbiamo trovato la giusta quadra su tutti gli aspetti, motivo per il quale abbiamo tanta voglia di stabilire fondamenta solide che durino nel tempo”.

Come è riuscito a convincerla il presidente De Laurentiis e sopratutto lei che feeling si aspetta con la piazza?

“Io vengo dal Sud e quindi so cosa vuol dire la parola calcio per il meridione. Si tratta di una grandissima opportunità per me perché sono nella squadra che rappresenta il Sud”.