Via libera per Sainz, hanno deciso di cacciarlo: tutto finito

Inatteso colpo di scena in Formula. Game over: hanno deciso di cacciarlo. Via libera per il prossimo ex ferrarista Carlos Sainz

Con la doppietta Canada-Barcellona, Max Verstappen ha messo le cose in chiaro: il padrone del Circus della Formula 1 è sempre lui. Il passo falso a Monaco, solo sesto sotto la bandiera a scacchi è stato, per così dire, un incidente di percorso.

Certo, la Red Bull è meno dominante, come attesta il trionfo di Leclerc nel suo Gran Premio di casa, con annesso terzo gradino del podio di Sainz che ha vinto in Australia, ma il gap che separa la scuderia di Milton Keynes dalla concorrenza non si è ancora ristretto a sufficienza.

Comunque, la sensazione è che, questa in corso, sia una stagione di transizione in attesa dello ‘showdown’ del 2025 quando, tra novità regolamentari e cambi di volante, potremmo assistere al ‘più grande spettacolo dopo il big bang’, per citare il titolo e il refrain di una hit di Jovanotti.

Come è noto, nel 2025 Lewis Hamilton arriverà a Maranello dove potrebbe essere raggiunto da Adrian Newey, il genio dell’aerodinamica che sta dietro allo strapotere tecnico della Red Bull. A fargli posto sarà Carlos Sainz al quale le opzioni per proseguire la carriera in Formula 1 non mancano anche perché un inatteso colpo di scena potrebbe spalancargli le porte di una blasonata scuderia.

Possibile futuro in IndyCar per il pilota: Sainz pronto a sostituirlo

La Formula 1, si sa, è un mondo spietato. Più che un ‘Circus’ è una ‘giungla d’asfalto’ in cui sopravvivono solo i migliori, quei driver che dimostrano di non sfigurare in pista già dopo i primi Gran Premi disputati. Insomma, la Formula 1 non aspetta nessuno. Non lo ha fatto con i piloti che hanno vinto nelle categorie inferiori, come Mick Schumacher, e di certo non lo farà neanche con Logan Sargeant.

Quindi, l’avventura dello statunitense in F1, dove è approdato nel 2023 per essere poi confermato a sorpresa per questa stagione, potrebbe essere giunta ai titoli di coda dato che la Williams e, in particolare, James Vowles, che lo ha voluto a Grove, hanno perso la pazienza.

Infatti, secondo quanto riferito da FormulaPassion, nel 2025 Sargeant dovrebbe fare ritorno in Patria per cimentarsi nella IndyCar, il campionato statunitense a ruote coperte. L’ annuncio dovrebbe arrivare a luglio, prima della pausa estiva.

D’altra parte, lo stesso Vowles, stando alle sue ultime dichiarazioni pubbliche, sembra aver accettato di aver perso la ‘scommessa’ su Sargeant anche perché lo alletta non poco la prospettiva di un matrimonio con il prossimo ex ferrarista Carlos Sainz e, quindi, di una lineup di tutto rispetto con Alex Albon.

Se, dunque, ci sarà il passaggio in IndyCar, Sargeant andrebbe a rimpinguare la già folta colonia di ex piloti di Formula 1. Nel 2024 hanno preso parte ad almeno una gara del campionato a ruote coperte a stelle strisce Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Romain Grosjean, Takuma Sato e Pietro Fittipaldi, tutti, come detto, con un passato in Formula 1.