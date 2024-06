Futuro Lukaku: per Conte è la soluzione preferita, ma occhio al Milan

Che Romelu Lukaku sia il pupillo di Antonio Conte non ci sono dubbi, che il belga sia la prima scelta dell’attacco del Napoli men che meno. Ma tra il dire e il fare ci passa un abisso e questo ha il nome di Victor Osimhen. O meglio una sua eventuale cessione.

Il mercato degli attaccanti è sempre più risicato e il Milan è alla ricerca di un centravanti: dopo le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee che continua ad essere la prima scelta per il reparto offensivo del Diavolo, soprattutto considerando le elevati commissioni richieste dall’agente, Kia Joorabchian, il club di Via Aldo Rossi si sta guardando intorno. Chi se non l’usato sicuro? Big Rom!

Dopo Inter e Roma potrebbe prospettarsi una parentesi italiana all’orizzonte per il numero 10 del Belgio ancora a secco in questo europeo: Lukaku ha una clausola rescissoria da 38 milioni di sterline e rappresenta il profilo ideale chiesto da Fonseca per rinforzare l’attacco. Centravanti d’area di rigore, letale negli ultimi 16 metri, fisico e che permetta alla squadra di salire e fare da sponda. Insomma il classico numero 9.

Esperienza internazionale, conoscenza del campionato italiano. Dopo Inter e Roma, è lotta a due per il futuro di Big Rom, tentato anche dalle sirene arabe: da una parte il suo vecchio allenatore, Antonio Conte, suo grande estimatore, con cui ha vissuto una delle sue stagioni migliori dal punto di vista realizzativo, dall’altra il Milan, che potrebbe rappresentare il ritorno del belga in Champions League.