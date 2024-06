Copa America, Uruguay travolgente: Bolivia battuta 5-0

Qualificazione ufficiosa agli ottavi di finale per l’Uruguay: la formazione di Marcelo Bielsa, nella notte, ha travolto 5-0 la Bolivia nella gara valida per la seconda giornata della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia.

Una gara senza senso dall’inizio alla fine, con la Celeste che ha confermato le buone impressioni fatte intravedere nella gara d’esordio. Paritta sbloccata all’8′ da Pellisti, al 21′ Nunez ha raddoppiato. Nella ripresa altre tre reti: al 77′ di Araujo, Valverde all’81’ e Bentancur all’89’. Sei punti in classifica per l’Uruguay, la Bolivia resta a quota zero.