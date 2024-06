Il mercato in entrata dell’Inter, almeno ad inizio sessione, prevede numerosi contatti con il Genoa. E’ fatta per Josep Martinez. L’estremo difensore, grande protagonista della salvezza rossoblù nell’ultima stagione, è pronto a vestirti di nerazzurro, rappresentando verosimilmente il dopo Sommer. Sembra, di fatto, la stessa situazione vista con Handanovic e Onana: l’iniziale alternanza tra i due e poi la definitiva affermazione del camerunense come titolare. Affare da 13 milioni emezzo più due di bonus, la prossima settimana lo spagnolo sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Ma i messaggi biscione-grifone non sono destinati ad esaurirsi qui. Marotta e il suo staff lavorano per portare a Milano Albert Gudmundsson. L’islandese è valutato 30-35 milioni, al momento troppi per l’Inter, che sembra essere intenzionata a intavolare una trattativa basata sul prestito oneroso con riscatto fissato a fine mercato di gennaio. I nerazzurri, forti del sì del giocatore, partono favoriti su altre squadre. Attendere ulteriori sviluppi per riuscire a mettere a disposizione di Simone Inzaghi la rosa più competitiva possibile per aprire un ciclo vincente