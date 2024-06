Bagnaia zittito, stoccata anche a Martin: Marquez distrugge tutti

Marc Marquez è tornato grande protagonista in MotoGP. L’ultimo parere la dice tutta sulle potenzialità del pilota iberico

Il Mondiale di MotoGP attualmente in corso rappresenta un vero e proprio spettacolo per gli appassionati delle due ruote, con la lotta per il titolo che coinvolge più piloti. Inevitabilmente però l’attenzione dei media è già rivolta verso il prossimo anno, quando sarà letteralmente rivoluzionato il comparto piloti e le line-up di moltissimi team.

Il tutto è partito dalla scelta di Ducati di promuovere Marc Marquez nel team ufficiale, dopo l’esperienza attuale nel Gresini Racing che ha dimostrato tutto il valore e la forza di volontà dello spagnolo. Una decisione, quella presa da Gigi Dall’Igna e i suoi, che ha condizionato anche le scelte di altre scuderie.

C’è chi si aspettava la promozione dell’attuale leader della classifica Jorge Martin, il quale, dopo l’esperienza con la Pramac, ha deciso di cambiare totalmente, firmando per i rivali dell’Aprilia. Oppure la conferma di Enea Bastianini, che a sua volta cambierà scuderia passando alla Tech 3 di KTM che ha ingaggiato anche Vinales. Insomma, un vero e proprio effetto domino in MotoGP che non ha lasciato indifferente chi ha gareggiato per anni nella classe regina.

L’ex pilota esalta la scelta Marquez e boccia Jorge Martin

Tra i tanti pareri riguardanti proprio il mercato piloti in MotoGP, spicca quello di Carlos Checa rilasciato al El Mundo Deportivo. Parliamo dell’ex centauro spagnolo, in passato anche compagno di scuderia di Valentino Rossi e di Max Biaggi.

Checa ha espresso il suo parere favorevole al passaggio di Marquez in Ducati mentre ha bocciato, di conseguenza, la scelta di Jorge Martin di trasferirsi ad Aprilia dopo le ottime prestazioni in Pramac: “Martin si è dato la zappa sui piedi, non ho proprio capito la sua mossa. Quando sei in testa alla classifica vuol dire che è un momento positivo e non vanno fatte scelte avventate. Col suo passaggio ad Aprilia, Ducati si è ovviamente interessata a prendersi cura dei piloti di casa e che avranno continuità all’interno del marchio, come Pecco Bagnaia e Marc Marquez”.

Checa è convinto che nel 2025 a primeggiare in MotoGP sarà proprio Marquez: “Sono convinto che Marc potrà vincere il prossimo anno. La moto è forte e non sarà cambiata. Rimetterà tutti al loro posto e vedremo se tutti quelli che parlano così tanto dovranno ingoiare amaro. Ducati potrebbe essere un ambiente ostile e molti tifosi italiani non hanno gradito, ma Marquez è Marquez, la storia parla per lui”. Bagnaia, dunque, è avvisato. Il prossimo compagno di squadra sarà il primo avversario da battere nel 2025.