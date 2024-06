Alonso non ci sta: scatta l’ultimatum

Scatta un clamoroso ultimatum da parte di Fernando Alonso: il pilota spagnolo non ci sta, ecco il prossimo futuro con l’Aston Martin

Nelle ultime ore è scattato l’incredibile allarme che riguarda Fernando Alonso. L’ex campione del mondo sta facendo la voce grossa e vuole di più di quanto ottenuto fin qui. Un vero e proprio ultimatum dato alla sua attuale scuderia, l’Aston Martin. I tifosi sono increduli, l’ex Ferrari non ha usato troppi giri di parole per mostrare la sua poca soddisfazione.

Attualmente lontano dalle posizioni importanti della classifica piloti. I suoi punti sono solo 41 (prima della gara di oggi iniziata alle 15), quasi 200 di distanza dal primatista Verstappen. Nel 2024 non è mai arrivato sul podio e la situazione sembra stia iniziando a diventare pesante per chi in carriera è stato abituato a ben altri traguardi. Nonostante il rinnovo con la casa automobilistica britannica avvenuto lo scorso aprile, è attualmente tutt’altro che contento di come stiano andando le cose. Tanto da porre un ultimatum!

Fernando Alonso in dubbio: Aston Martin messa con le spalle al muro

La scuderia si è data come termine quello del prossimo settembre per crescere e migliorare le proprie prestazioni, per vedere significativi passi in avanti. Attualmente il team è quinto nella classifica costruttori. Per Alonso, però, questo arco temporale è troppo grande. Vuole importanti risposte molto prima.

Il termine scelto per il suo ultimatum è imminente e riporta al Gran Premio di Ungheria, in programma tra tre corse poco dopo la metà di luglio, come evidenziato da ‘El Partidazo de Cope’. Altrimenti non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Sebbene le sue dichiarazioni siano sì piccanti e pungenti, ma non prevedono ribaltoni polemici. Fatto sta che qualche frecciatina non è mancata, condita anche da una punta di ironia. “Pensavo di essere più in basso in classifica”, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla sua attuale posizione.

Chiaro che c’è insofferenza, come riportano alcuni giornalisti. Il pilota ha fatto sapere di non voler sentire più parole dal suo team, ma fatti. Vuole una scuderia competitiva, che possa lottare per le posizioni di vertice. L’ultimatum lanciato lo hanno svelato Carlos Miquel e Antonio Lobato a El Partidazo de Cope: “Fernando Alonso ha fatto sapere che entro il GP di Ungheria vuole arrivare sul podio“. L’Aston Martin ha preparato alcune migliorie, vedremo se sarà in grado di dare quanto desiderato dallo spagnolo entro già il GP di Ungheria.