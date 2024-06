Euro2024, le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia

Dopo le vittorie di Svizzera e Germania ai danni di Italia e Danimarca a Euro2024 con lo stesso punteggio, questa sera alle 18.00 e alle 21.00 saranno di scena la prima del Gruppo C contro la terza del Gruppo E e la prima del Gruppo B contro la terza del Gruppo F.

Ore 18.00, Veltins Arena di Gelsenkirchen

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT. Southgate

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. CT. Calzona

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni Spagna-Georgia e dove vederla

Ore 21.00, Cologne Stadium di Colonia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata. CT. De la Fuente.

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT. Sagnol.