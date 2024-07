Ferrari scatenata, c’è l’annuncio: nuovo colpo ‘alla Hamilton’

La Ferrari non si ferma al solo Hamilton e punta a mettere a segno un altro grande colpo: l’annuncio scatena l’entusiasmo dei tifosi

In vista della prossima stagione di Formula 1, la Ferrari ha deciso di rinforzarsi con l’arrivo di Lewis Hamilton che prenderà il posto di Sainz al fianco di Leclerc. Un trasferimento che potrebbe essere il primo tassello di un progetto molto ambizioso.

La scuderia di Maranello vuole tornare a dominare la Formula 1 e, per farlo, ha intenzione di mettere in atto una rivoluzione che coinvolga anche il team interno e non solo i propri piloti. Proprio per questo motivo, oltre ad Hamilton, la Ferrari sta lavorando per mettere a segno un altro grandissimo colpo ovvero Adrian Newey, l’ingegnere che si cela dietro ai successi della Red Bull.

Newey ha già lasciato la Red Bull a maggio e sono tanti i team interessati alle sue prestazioni, tra cui l’Aston Martin di Fernando Alonso. Tuttavia, ad oggi la Ferrari è considerata in vantaggio nella corsa a Newey. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Ferrari John Elkann ha fatto capire come l’ingegnere della Red Bull sia un obiettivo concreto del suo team, pur predicando cautela.

Ferrari su Newey, la “conferma” di Elkann

Adrian Newey è considerato uno dei migliori progettisti di sempre in Formula 1 e non sorprende il fatto che, da quando ha annunciato il suo addio alla Red Bull, in tanti stiano cercando di portarlo dalla loro parte. In tal senso, le parole di Elkann non possono non alimentare le speranze dei tifosi, pur con tutta la prudenza del caso.

“Ci sono tante valutazioni da fare, bisogna fare attenzione. Va trovato il giusto momento in cui fare le cose, come è successo con Lewis Hamilton. Con lui c’è stata grande convergenza di intenti che ha consentito di lavorare assieme” ha sottolineato Elkann, non sbottonandosi troppo sull’arrivo dell’ingegnere britannico.

Nonostante non si sia voluto sbilanciare troppo, Elkann ha confermato, comunque, che la Ferrari è sulle tracce di Newey, un innesto che entusiasmerebbe i tifosi della Rossa, ben consapevoli dell’enorme contributo dato dal progettisti ai successi in serie della Red Bull sia con Verstappen che con Vettel. Ad ogni modo, che arrivi Newey o meno, l’obiettivo della Ferrari resta quello di tornare a vincere ed Elkann ha rassicurato i tifosi, confermando come, ogni anno, a Maranello si lavora proprio per questo.