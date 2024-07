Francia, Deschamps: “I quarti un risultato molto importante”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 1-0 contro il Belgio agli ottavi di finale di EURO 2024: “Kolo Muani ha fatto spesso cose importanti anche in passato, è un giocatore a cui tengo tanto perché ha grandi qualità e sono contento per lui. Abbiamo disputato una partita di alto livello, rispondendo bene sul campo: sui novanta minuti abbiamo fatto qualcosa in più del Belgio, l’unico vero rimpianto che posso avere deriva dalle tante occasioni non sfruttate, con molti palloni che sono finiti in tribuna. L’accesso ai quarti è un risultato importante per noi, anche se siamo abituati ad arrivare a questo traguardo: sulla Francia c’è sempre grande aspettativa, ma il livello in questo Europeo è molto alto“.

Francia, Deschamps su Thuram e Mbappé

E’ contento di come hanno giocato Thuram e Mbappé: “Insieme a loro c’era anche Griezmann. Thuram può fare meglio, con l’Inter è cresciuto tantissimo e ha qualità ma è ancora timido: può fare di più. Averlo come prima punta è un buon riferimento, l’intesa con Mbappé è buona anche se si può sempre migliorare“.