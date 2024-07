Francia, ecco il giorno degli ottavi per fare la voce grossa

La Francia scende in campo questa sera contro il Belgio per gli ottavi di finale degli Europei. La truppa del ct Deschamps non vuole farsi trovare impreparata e, dopo un girone condotto non proprio al massimo della brillantezza, è arrivato il momento di fare la voce grossa. In chiave formazione praticamente quasi solo conferme per i transalpini: gli esterni bassi di difesa sono Koundé e Theo Hernandez, al centro della retroguardia Saliba e Upamecano.

In regia è di fondamentale importanza l’operazione di Kanté, sempre pronto a fornire dinamismo effervescente allo sviluppo della manovra. Al suo fianco agirà Rabiot, la figura deputata a trasformare l’azione da difensiva a offensiva con istanza immediata. La trequarti è la terra della fantasia e Griezmann agirà con tutta probabilità alle spalle di Kylian Mpappé, con Dembelé largo a destra e Barcola a sinistra.

Attenzione alle operazioni difensive dei galletti, apparsi in buona crescita nella gestione del reparto. Ma dagli ottavi di finale inizia tutta un’altra musica. Tutti ne sono consapevoli, adesso serve mettere in campo l’entusiasmo e le qualità tecniche, tratto identitario dell’assetto.