Ferrari-Leclerc, aria di crisi: Charles sbotta

Alza la voce Charles Leclerc e chiarisce la sua posizione e la presunta crisi con la Ferrari: il monegasco dice tutto

L’ultima spiaggia e, trattandosi di deserto, non poteva forse esserci posto migliore. Il Bahrein per la Ferrari è l’occasione di rilancio, il GP in cui dimostrare di aver imboccato la strada giusta, quella che porta alla vittoria.

I primi tre weekend di F1 hanno lasciato il segno a Maranello ed ora al Cavallino Rampante si spera nella resurrezione per evitare il tracollo definitivo. Fiducia massima espressa da Vasseur prima che la pista si prenda la scena, ma intanto le voci su presunte divergenze tra la scuderia e Charles Leclerc continuano imperterrite.

Si è parlato di un pilota pronto ad andare per la sua strada, ad imboccare un percorso diverso rispetto a quello del team, di crisi tra il monegasco e la sua scuderia. Ma quanto c’è di vero in questo? Lo dice senza mezzi termini lo stesso Leclerc e lo fa in maniera molto chiara e senza possibilità di fraintendimento.

Leclerc smentisce le voci: “Nessuna crisi con Ferrari”

Prima della gara del Bahrain, Charles Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky per chiarire il suo punto di vista nel rapporto con la Ferrari ed alcune sue dichiarazioni che avevano fatto parlare di rapporto in crisi con il Cavallino Rampante.

Il #16 ha alzato la voce: “Non ho capito bene da dove siano uscite queste notizie. Ribadisco quanto ho affermato a Suzuka e non ci sono cose negative – chiarisce Leclerc –: c’è una direzione che ho preso che ho trovato molto interessante per lavorare, come accade ogni anno, e voglio continuare a spingere in quella direzione“.

Insomma un Leclerc che ha trovato la ‘sua’ strada e vuole vedere se è quella giusta per riportare al vertice la Ferrari. Una strada però che non è di rottura con il resto del team e questo il monegasco lo ribadisce più di una volta: “Non c’è niente di vero nel fatto che starei andando in una direzione diversa rispetto alla squadra. Tutti siamo qui per cercare di massimizzare il potenziale della vettura: se mi trovo meglio mettendo la macchina in un posto diverso, è un bene per tutti“.

Niente crisi, né tantomeno rottura: Leclerc smentisce le voci e indica la rotta per rilanciare la Ferrari. Al Bahrein e alla pista nel deserto il compito di dire se alla fine dell’ultima spiaggia ci sarà l’alba di un nuovo inizio oppure il tramonto su un altro anno di delusioni.