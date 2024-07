Sinner, la frase spaventa: “Può essere pericoloso”

Jannik Sinner si appresta a debuttare a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha ribadito una sua grande certezza

Un tennista italiano prima testa di serie a Wimbledon. Chi lo avrebbe mai detto, eppure è successo. Tutto merito, ovviamente, di Jannik Sinner che si appresta a disputare il suo primo Major in carriera da primatista della classifica mondiale. Un traguardo che l’azzurro ha raggiunto, coronando l’inseguimento a Djokovic, cominciato lo scorso autunno e proseguito in un 2024 nel quale ha vinto, finora, quattro titoli.

Sorteggio del tabellone tutt’altro che benevolo per Sinner che si è ritrovato nella stessa parte di Alcaraz (possibile avversario in semifinale come al Roland Garros) , Medvedev e Dimitrov con Berrettini possibile avversario nel secondo turno. Un cammino potenzialmente molto impegnativo per il numero uno del mondo, comunque già certo, al di là del risultato ottenuto, di conservare la vetta del ranking anche dopo Wimbledon.

Alla vigilia del debutto ai Championship, Sinner ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, il principale quotidiano sportivo francese. Tra i vari temi toccati da Jannik ce n’è uno in particolare sul quale l’azzurro ha voluto ribadire il proprio pensiero che non è affatto cambiato rispetto alle dichiarazioni precedenti sullo stesso argomento.

Sinner conferma tutto, non lo farà mai

Ci riferiamo all’utilizzo dei social network, uno strumento che Sinner adopera in maniera alquanto diversa rispetto ad altri colleghi, non solo tennisti. Facebook, Instagram, Twitter non sono una priorità nella comunicazione di Jannik che vi posta solo contenuti prettamente tennistici.

Nessuna foto o video su momenti della vita privata. Su questo Sinner non transige e lo ha ribadito chiaramente a L’Equipe: “Bisogna stare attenti, non condividerò mai nulla della mia vita privata. Quello è certo. Le reti possono essere molto pericolose. Non mi interessa essere famoso – prosegue Jannik nelle dichiarazioni riprese da ‘Fanpage’ – avrò sempre con me le persone che contano davvero e che amo. A loro sarò sempre fedele.”

Sinner motiva la sua scelta di non utilizzare i social per scopi extra tennistici, in quanto ritiene che i messaggi veicolati attraverso le piattaforme possano essere fuorvianti e poco veritieri. “I social non sono la vita reale – prosegue – Posso pubblicare una mia foto con un grande sorriso in un momento in cui sto rimuginando ma la gente non lo vedrà. Diranno che sono sempre felice ma non è vero. Lo trovo malsano. È una forma di menzogna.”

Parole davvero significative quelle di Jannik. Nonostante i trionfi e i record in successione, Sinner mantiene la sua routine e non la cambia affatto. Per i social network, non c’è davvero spazio.