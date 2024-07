Ultim’ora Sainz, ribaltone totale: trovato un nuovo pilota

Periodo particolare per Carlos Sainz: dopo l’addio alla Ferrari rimane incerto il futuro per il pilota spagnolo che fatica a trovare una nuova scuderia

L’avvenire di Carlos Sainz in Formula 1 è avvolto nell’incertezza più totale. Il pilota spagnolo, attualmente ancora per pochi mesi alla guida della Ferrari, è stato scaricato dalla scuderia di Maranello che lo ha lasciato in una posizione delicata e priva di certezze per la stagione 2025. La situazione per l’iberico si è ulteriormente complicata con la difficoltà nel trovare un team competitivo disposto a offrirgli un contratto immediato. Tra i potenziali nuovi approdi, la Williams sembra essere l’opzione più realistica, ma anche questa prospettiva è a rischio.

Nonostante le prestazioni sempre abbastanza convincenti, in quel di Maranello hanno deciso di preferirgli Lewis Hamilton: una decisione che è stata percepita come brusca e inaspettata. Carlos Sainz, che ha dimostrato talento e determinazione, si trova ora senza un volante per la prossima stagione. Le opzioni rimaste sul tavolo non includono team pronti a vincere subito, una situazione deludente per un pilota del suo calibro.

Con la Sauber che si prepara a passare sotto il controllo di Audi nel 2026 e l’Alpine in fase di ristrutturazione con l’arrivo di Flavio Briatore, la Williams rimane una delle poche squadre con una proposta concreta per Sainz. Tuttavia, il team britannico è ancora in piena fase di ricostruzione, ben lontano dalla competitività di vertice.

James Vowles, Team Principal della Williams, ha manifestato l’intenzione di portare Sainz in quel di Grove, offrendo anche una clausola d’uscita nel contratto che permetterebbe allo spagnolo di lasciare la squadra qualora venisse contattato da un top team. Nonostante questa clausola possa rappresentare un’attrattiva, la decisione di Sainz è tutt’altro che scontata.

Dalla Svizzera passando per il Brasile: ecco il sostituto di Sainz

Nel frattempo, un nuovo nome è emerso come potenziale alternativa di Sainz in Williams qualora l’accordo non venisse raggiunto. Secondo il quotidiano svizzero ‘Blick’, Felipe Drugovich, ventiquattrenne brasiliano, è il candidato numero uno per il posto vacante. Drugovich, attualmente terzo pilota dell’Aston Martin, ha alle spalle un titolo di Formula 2 vinto nel 2022 e una solida esperienza in sessioni di prove libere con il team inglese.

Mentre i giorni e i gran premi passano, l’ombra del futuro incerto continua a gravare ed estendersi sempre più oscura su Carlos Sainz. La possibilità che non riesca a trovare un accordo con la Williams o con un altro team competitivo è ancora viva. Con la stagione 2025 ormai alle porte, la pressione cresce e le scelte si riducono.

Per Carlos Sainz, il passaggio alla Williams rappresenterebbe una scelta difficile ma forse necessaria per mantenere il piede in Formula 1, un declassamento almeno momentaneo ma propedeutico al rilancio della propria carriera. Il team di Grove offre un’opportunità di rimanere nel circus, ma al contempo implica accettare di essere parte di un progetto a lungo termine piuttosto che lottare immediatamente per le vittorie.

Con Felipe Drugovich pronto a prendere il suo posto, Sainz deve prendere una decisione cruciale per la sua carriera. La speranza di un futuro più luminoso rimane, ma il presente è segnato da incertezze e sfide. Solo il tempo dirà se questa fase buia si trasformerà in un nuovo inizio o in un’ulteriore delusione per il talentuoso pilota spagnolo.