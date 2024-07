Panico a Wimbledon, il big finisce in ospedale

Wimbledon, il racconto del campione ha fatto rabbrividire la stampa e i tifosi: è stata una vera e propria corsa contro il tempo

Può sembrare facile, ma giocare sull’erba è tutto meno che semplice. Adattare il proprio stile a questa superficie, così come abituarsi alla pallina che schizza impazzita è un’impresa che non riesce a tutti. E lo sa bene il norvegese Casper Ruud che, sui verdi campi europei, non ha mai brillato, sebbene da tempo stazioni, più o meno stabilmente, in top ten.

Il suo gioco rende meglio su altri campi, ragion per cui non ha mai riposto grandi aspettative nello Slam che in questi giorni si sta disputando a Londra. Sa di avere ben poche chance di battere avversari che, al contrario di lui, sono erbivori doc, ma ce la mette tutta comunque. Come sempre, del resto.

Sarà ancor più difficile che il miracolo accada proprio stavolta, visto e considerato che il numero 8 del ranking mondiale ha rivelato, nelle scorse ore, di essersela vista brutta, nei giorni immediatamente precedenti l’inizio del Major britannico. In conferenza stampa a Wimbledon, subito dopo aver messo ko in tre set il qualificato australiano Alex Bolt, il campione di Oslo ha raccontato di aver dovuto fare i conti, per diverse settimane, con un brutto acciacco fisico.

Il virus e quella corsa contro il tempo: Ruud ce l’ha fatta per un pelo

Ha iniziato a sentirsi poco bene, stando al suo racconto, dopo la semifinale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev. Il suo malessere, ha raccontato Ruud, sarebbe dipeso da uno “strano virus” che gli ha addirittura fatto temere, ad un certo punto, di dover sventolare bandiera bianca alle porte dei Championships. Cosa che per fortuna, poi, non è accaduta.

Ciò non toglie, però, che il virus in questione lo abbia profondamente debilitato. “Ho avuto lo stomaco molto disturbato per una settimana“, ha rivelato Casper, aggiungendo di essere rimasto a letto per diversi giorni e di non avere avuto appetito. Dopo essersi sottoposto a esami in ospedale, i medici avrebbero rilevato la presenza, nel suo corpo, di un parassita.

Difficile stabilire come lo abbia preso, ma pare che la causa sarebbe da attribuirsi all’acqua con cui avrebbe fatto la doccia prima di contrarre il virus, probabilmente contaminata. Ci è voluto un po’ per debellarlo, ma alla fine anche questa “partita” l’ha vinta Ruud. Il timore di non rimettersi in piedi in tempo per Wimbledon, però, è stato concreto. Una corsa contro il tempo, insomma, perché rinunciare a uno Slam è l’ultima cosa che un campione vorrebbe fare.