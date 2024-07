Colpo assurdo in Formula 1, lo ha annunciato l’Aston Martin

L’Aston Martin rilancia il suo ambizioso progetto affidandosi ad una figura prestigiosa: tutti i dettagli della vicenda

Il campionato di Formula 1 va avanti e siamo ormai giunti in prossimità del dodicesimo appuntamento del calendario, in programma questo fine settimana sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Alla vigilia dell’evento inglese, tuttavia, è arrivata una notizia clamorosa che ha distolto l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori dalla vicende di pista. A cosa alludiamo?

Ci riferiamo ad un colpaccio di mercato messo a segno dalla Aston Martin di proprietà del ricco magnate canadese Lawrence Stroll.

Il team che – lo ricordiamo – fa base proprio a Silverstone è entrato ufficialmente in Formula 1 nel 2020, presentando un progetto ambizioso che mirava a lottare per il vertice nell’arco di un quinquennio. Beh, la notizia delle ultime ore va precisamente in questa direzione: Aston Martin è pronta a candidarsi come una delle eventuali pretendenti al titolo ed ha appena dato un forte segnale alle dirette rivali. Lo ha fatto ingaggiando una prestigiosa figura che andrà a ricoprire un ruolo apicale all’interno del team, ovvero quella di CEO.

Aston Martin, ecco il nuovo CEO: l’annuncio ufficiale

La figura in questione è Andy Cowell, 55enne ingegnere ex Cosworth, BMW e Mercedes. Con quest’ultimo marchio, in particolare, il tecnico inglese ha intrapreso un brillante percorso di crescita che l’ha portato negli anni ad assumere la posizione di capo del reparto motori: qui ha dato un contributo fondamentale alla straordinaria striscia di successi inanellata dalle Frecce d’Argento nella cosiddetta “era ibrida”.

Stavolta Cowell avrà responsabilità ancora maggiori, ma non è per nulla spaventato dal lavoro che sarà chiamato a fare.”Sono felice di unirmi all’entusiasmante progetto di Lawrence e non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso gruppo di persone che è stato messo insieme. La F1 è sempre stata la mia passione e entro nel team in un momento particolarmente importante”, ha dichiarato il britannico ai canali ufficiali del team.

Parole accolte con soddisfazione dallo stesso Stroll, il quale ci ha inoltre tenuto a confermare pubblicamente le grandi ambizioni del marchio Aston Martin nel dare il benvenuto al nuovo arrivato nel team in un momento cruciale. Insieme alla partnership con Honda, all’impegno del partner principale Aramco e alla leadership dello stesso Cowell secondo Stroll: “Siamo sulla buona strada per diventare una squadra vincente. Andy ha il mio pieno appoggio e avrà tutte le risorse a disposizione per puntare in alto”.

Andy Cowell sarà effettivamente il nuovo CEO della Aston Martin a partire dal prossimo 1° ottobre. Nel frattempo, quel posto sarà ancora occupato da Martin Whitmarsh, destinato poi a lasciare il team per godersi la pensione.