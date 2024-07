Sinner e Berrettini ‘cambiano sport’: il VIDEO spiazza i tifosi

A margine del torneo di Wimbledon, Sinner e Berrettini hanno deciso di “cambiare sport” sorprendendo i tifosi: il video spiazza tutti

In questi giorni in Inghilterra si sta tenendo il noto torneo di Wimbledon, terza competizione del Grande Slam che tutti puntano a vincere per lasciare un segno importante nella storia del tennis. Tra i protagonisti ci sono stati anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

I due azzurri sono molto amati dai loro tifosi e anche tra di loro c’è un rapporto non solo di profonda stima e rispetto, ma anche di grande amicizia. Non sorprende, dunque, vedere Sinner e Berrettini spesso insieme nonostante i due abbiano si siano sfidati solo due volte, l’ultima delle quali proprio ieri.

I due azzurri sono tra i tennisti italiani più talentuosi, seppur con parabole di carriera al momento ben diverse. Ma cosa succederebbe se, di punto in bianco, i due decidessero di cambiare sport? La domanda è stata posta da parecchi tifosi dopo che è circolato un video che li ha spiazzati dove si sono visti Sinner e Berrettini giocare a calcio palleggiando e, per quanto visto, con discreti risultati.

Wimbledon, Sinner e Berrettini si improvvisano calciatori: spunta il video

Nel tennis, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono entrambi considerati dei grandi talenti nonostante il secondo, specie negli ultimi tempi, sia stato spesso fermato da problemi fisici che gli hanno impedito di rendere al meglio. Tuttavia, i due azzurri pare abbiano anche discrete capacità tecniche col pallone tra i piedi, come evidenziato da un video pubblicato in rete che li ritrae mentre riposano dalle fatiche di Wimbledon divertendosi a palleggiare insieme.

I due non solo palleggiano semplicemente insieme, ma regalano anche tocchi di alta scuola con il pallone (nel video si nota Sinner colpire il pallone di tacco al volo ndr.) e ciò ha spiazzato del tutto i tifosi, increduli nel vedere Sinner e Berrettini cavarsela così bene in un ambito che non è il loro. Il video è divenuto subito virale sul web ed ha strappato anche un sorriso alla maggior parte dei tifosi, felici di vedere un rapporto simile tra i due tennisti.

Jannik Sinner 🇮🇹 e Matteo Berrettini 🇮🇹 che palleggiano insieme prima del derby di domani 🥹 pic.twitter.com/464v0njrcH — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) July 2, 2024

Insomma, che Berrettini e Sinner siano due assi nel tennis è cosa risaputa, ma il video conferma come i due si destreggino molto bene anche con un pallone da calcio tra i piedi.