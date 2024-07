Zaniolo-Atalanta: c’è l’accordo. Domani le visite

Tutto pronto per il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo: sarà presto un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il classe 1999 è pronto a vestire la maglia nerazzurra. L’assalto sul giocatore del Galatasaray iniziato circa un mese fa, sta portando alla tanto attesa fumata bianca per l’attaccante azzurro, che dopo due esperienze in chiaroscuro tra Istanbul e Birmingham – rispettivamente con Galatasaray appunto e Aston Villa in prestito nell’ultima stagione – è ormai a un passo dal rientro in patria.

L’inserimento della Fiorentina ha sempre e solo fatto da sfondo alla trattativa tra Zaniolo e la Dea, senza una vera e propria irruzione che potesse far deragliare il suo arrivo a Bergamo, ormai imminente. Accordo raggiunto, trattativa nelle fasi finali e visite fissate nelle prossime ore (oggi alle 12.00, come rivelato da Alfredo Pedullà): Zaniolo è vicinissimo all’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini per cercare di rilanciarsi dopo un paio di anni bagnati da un rendimento sicuramente sotto la soglia che nel tempo ha ampiamente saputo raggiungere.

Il tecnico piemontese, laureato ad honorem nella rivitalizzazione di talenti sciupati, è pronto ad accoglierlo in una Dea che ha ambizioni da grande. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 65-70% delle presenze, per un costo totale dell’operazione che si aggira intorno ai 17 milioni complessivi.