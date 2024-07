Buongiorno mercato! I bluff e le manovre di disturbo. Milan e Napoli: il gol e l’usato sicuro. Torna la variabile saudita

Andando a sviscerare le concrete esigenze delle protagoniste della nostra serie A, non si può che confermare quella dell’Inter di andare alla ricerca di un tassello per il proprio reparto arretrato. Non oneroso come il granata, però, a meno di cessioni importanti che al momento non sono in via di definizione. I nerazzurri hanno piuttosto deciso di andare alle ricerca di un centrale difensivo mancino, giovane e promettente, che possa permettere a Simone Inzaghi di sopperire alla mancanza di Buchanan riportando Carlos Augusto nel suo ruolo naturale di esterno a tutta fascia come backup di Dimarco. Un’operazione alla Bisseck, per intenderci, con la malcelata speranza che una volta individuato il giocatore giusto, le cure di Simone Inzaghi siano in grado di svilupparne le qualità sino a farlo diventare un giocatore alla pari degli altri componenti del reparto arretrato più solido dell’ultima serie A.

Capitolo attaccanti, anche qui il coinvolgimento è duplice e mette in relazione almeno due delle squadre di casa nostra. Il Milan e il Napoli sono alla ricerca di un centravanti, ed in entrambi i casi l’idea è quella di rivolgersi all’usato sicuro. Romelu Lukaku è stato proposto ai rossoneri che lo hanno vagliato, ma il rapporto tra il centravanti belga ed il suo tecnico del cuore Antonio Conte è tale da far considerare proprio i partenopei alla stregua degli assoluti favoriti nella corsa per poterselo aggiudicare una volta trovata sistemazione ad Osimhen.

In casa Milan allora torna di moda, aspettando le evoluzioni sul vero investimento per il ruolo, il profilo di Alvaro Morata. Lo stesso che veniva associato a club sauditi sino a tre giorni fa, e che qualche ora più tardi ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti dei tifosi del suo Atletico Madrid. Il Milan sta provando a farlo recedere da quel post sul suo profilo Instagram ed è disposto a pagarne la clausola rescissoria. La decisione finale rispetto ad un ritorno in serie A spetta solo all’ex juventino.

Infine un cenno alla nuova esplosione del mercato saudita. Una variabile che già dodici mesi fa aveva scompaginato le carte in tavola con vagonate di milioni in giro per l’Europa e che potrebbe fare altrettanto anche nella sua versione 2024. Ed allora a Napoli si attende che l’Al Ahli si ripresenti con l’offerta da capogiro dopo i sondaggi di inizio giugno per Osimhen, mentre a Torino sponda Juve si tifa perchè il Manchester City tenga duro nella trattativa con l’Al Nassr per Ederson. I bianconeri sperano ancora di riuscire a trovare sistemazione a Szczesny a quelle latitudini, ma come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la squadra di Cristiano Ronaldo ha promesso ponti d’oro al portiere brasiliano strappandone l’assenso ad un possibile trasferimento.