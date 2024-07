ESCLUSIVA SI Joao Teixeira sul Portogallo: “CR7 ancora la stella. Leao? Può dare molto di più”

Ora si fa sul serio. Portogallo e Francia si sfidano stasera ed in palio c’è la semifinale dell’Europeo. L’ex giocatore di Porto e Liverpool, oggi allo Shanghai Shenhua, João Carlos Teixeira, è intervenuto in esclusiva a SPORTITALIA per parlarci delle sue sensazioni a poche ore dalla sfida.

“Spero e penso che il Portogallo possa avere abbastanza possibilità di vincere la partita stasera” – ha detto – “pur se contro una squadra davvero forte come la Francia”.

Roberto Martinez chiederà un extra alla sua stella che è ancora Cristiano Ronaldo: “Ronaldo è la nostra stella, è il giocatore più influente del gruppo per quello che rappresenta e per tutto ciò che ha fatto”.

Vicino a CR7, un Rafael Leao che fino ad ora ha deluso: “Penso che possa dare molto di più di quello che ha fatto finora perché ha un potenziale incredibile” – dice Teixeira del milanista.

La Francia di Deschamps per contro può contare su una vera armata: “La Francia è un grande avversario e ha sempre grandi giocatori. Thuram e Maignan? Sono due grandi giocatori che crescono e mostrano qualità a livello di club e ora anche di Nazionale”.