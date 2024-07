Estasi Sinner: le foto fanno commuovere i fans

Il campione altoatesino, fresco di vittoria nel derby di Wimbledon contro Matteo Berrettini, è stato pizzicato dalle telecamere

Missione compiuta. Faticando non poco, come del resto era prevedibile alla vigilia. Alla fine di un match che ha emozionato il pubblico sugli spalti nonché i tantissimi tifosi collegati da casa, Jannik Sinner ha avuto la meglio su Matteo Berrettini.

Curiosamente – evento raro quando si parla di una partita di tennis – il numero uno del mondo ha fatto suo l’incontro vincendo un numero di games (23) inferiore a quello portato a casa dall’amico-rivale romano (24), il quale ha pagato soprattutto la maggio freddezza dell’altoatesino nei punti decisivi dei tre tie-break giocati nel primo, nel secondo e nel quarto set.

Archiviato con successo il derby sull’erba londinese, ora il campione di San Candido se la vedrà col serbo Miomir Kecmanovic – già giustiziere dello stesso Berrettini in quel di Monte Carlo tre mesi fa – in un cammino che il tennista azzurro non vuole certo interrompere proprio adesso.

Avvolto dalle domande sulle emozioni che avrebbe provato ad affrontare il connazionale Matteo nel prestigioso scenario dell’All England Club, Sinner non ha avuto modo di parlare della sua relazione sentimentale con Anna Kalinskaya, la tennista russa ancora in corsa ai Championships. Non che a Jannik dispiaccia non parlare della sua vita privata, come abbondantemente detto in svariate occasioni, ma la contemporanea presenza della moscovita sugli stessi campi da gioco dell’azzurro aveva stimolato una qual certa curiosità. Poi soddisfatta da scatti che parlano da soli, e che hanno fatto rapidamente il giro del web.

Sinner, occhi da innamorato per la bella Anna

Il giorno prima del tanto annunciato derby contro Berrettini, Sinner si è regolarmente allenato sui campi dello splendido impianto alle porte di Londra. Una volta terminato il suo meticoloso lavoro, l’altoatesino non è voluto mancare al match che la sua fidanzata stava giocando sul campo 15 contro l’ungherese Udvardy.

Pizzicati dalle telecamere a scambiarsi teneri sorrisi ed occhiate financo durante l’incontro – portato a casa agevolmente dalla russa contro un’avversaria mai in grado di impensierirla – i due hanno rinnovato l’emozione e la commozione che gli appassionati di tennis provano quando parlano di loro. Quando li vedono in atteggiamenti normalmente messi in atto da persone innamorate.

La bella russa lo aveva detto anche durante il Roland Garros, quando era stata ripresa dalle telecamere a seguire un match di Jannik: “Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero“. Sinner ha voluto ricambiare il ‘favore’, ma non prima di aver goduto della presenza di Anna già nel suo match di esordio contro il tedesco Hanfmann.