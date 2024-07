Ultim’ora in Formula 1, nuovo ribaltone: penalità in arrivo

Modifiche necessarie alla power unit della vettura. Tuttavia, tutto ciò comporta automaticamente una dolorosissima penalità

«Il primo passo per andare avanti, spesso, è fare un passo indietro». Quello che può suonare all’orecchio come un comune proverbio è invece un adagio che può trovare risvolti pratici nella vita di tutti noi. Anche in Formula 1. È quello che sta accadendo in casa della scuderia Alpine, in cui tutti sono consapevoli del destino a cui stanno andando incontro.

Pierre Gasly, pilota francese della suddetta scuderia, si appresta ad affrontare il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con una sfida in più: una penalità in griglia di partenza. Questo Gran Premio, il terzo e ultimo di una serie di appuntamenti europei consecutivi, è particolarmente atteso sia dai fan che dai team, essendo la gara di casa per molti di loro.

La penalità per Gasly arriverà da modifiche necessarie alla power unit della sua vettura. Questo intervento comporterà una retrocessione sulla griglia di partenza. Nonostante questa penalizzazione, Gasly e il suo team sono consapevoli della situazione e fiduciosi che questa strategia porterà benefici nel medio e nel lungo periodo.

Gasly verso la penalizzazione: c’è l’annuncio

L’obiettivo dichiarato da Gasly per questa gara resta la top 10 ed ha espresso la sua eccitazione per Silverstone, definendolo uno dei migliori circuiti in calendario per le sensazioni di guida pura. Il tracciato britannico è noto per le sue curve veloci e i numerosi punti di sorpasso, che rendono le gare emozionanti e imprevedibili.

Tuttavia, Gasly non inizierà il weekend come di consueto: nelle Prove Libere 1, sarà Jack Doohan a prendere il suo posto, in conformità con le uscite obbligatorie da rookie. Gasly tornerà al volante nelle Prove Libere 2, pronto a massimizzare il tempo in pista e a prepararsi per la gara nonostante la penalità di cui ha parlato nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’: “Stiamo cambiando elementi della power unit sulla mia vettura, il che comporterà una penalità per il Gran Premio, quindi questa è una soluzione logica per garantire che Jack completi le sue uscite obbligatorie da rookie”.

L’obiettivo primario di Gasly resta concludere tra i primi dieci, il che rappresenterebbe il suo quinto arrivo in zona punti in una stagione finora difficile. “Silverstone è veloce, un luogo in cui l’auto è al limite in alcune curve e questo è molto divertente al volante. Le gare sono di solito emozionanti perché ci sono molti punti in cui si può superare. Spero di poter ottenere un buon risultato nel fine settimana anche con la penalizzazione” ha dichiarato il francese, mostrando un atteggiamento positivo e determinato.

La penalizzazione in griglia di partenza per Pierre Gasly rappresenta dunque un’altra sfida in una stagione già di per sé complessa. Malgrado ciò, la decisione del team Alpine di apportare modifiche alla power unit riflette una strategia a lungo termine per migliorare le prestazioni.