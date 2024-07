Copa America, un quarto da show: Uruguay e Brasile per lo spettacolo

Un quarto di finale che potrebbe essere una finale anticipata, per come arrivano le due squadre e per ciò che hanno dimostrato nella fase a gironi, soprattutto la formazione di Marcelo Bielsa. Questa notte Uruguay e Brasile si affrontano nei quarti di finale della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nández, Ronald Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde; Pellistri, De La Cruz, Maximiliano Araújo; Núñez. All.: Bielsa.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Gomes; Raphinha, Paquetá, Savio; Rodrygo. All.: Dorival.