Fuoco e fiamme Hamilton: bufera con Verstappen

Verstappen, scoppia la bufera e adesso è coinvolto anche Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo stavolta è tornato alla carica

Nel paddock il nome di Lewis Hamilton continua a risuonare con forza, nonostante il pilota inglese ora 39enne stia da qualche anno facendo enorme fatica a ritrovare prestazioni degne della sua incredibile carriera. Intorno al sette volte campione del mondo e a Max Verstappen è scoppiata poche ore fa una piccola polemica.

Pochi mesi e la sua avventura in Mercedes finirà ufficialmente, per lasciare spazio al momento che milioni di persone attendono. La tuta rossa, il suo approdo a Maranello al fianco di Charles Leclerc: uniti insieme per qualche anno con un solo fine, tornare a vincere. E non sarà affatto semplice visto che Max Verstappen, al netto di una Red Bull in palese calo dal punto di vista prestazionale, sta comunque accumulando un vantaggio consistente sugli inseguitori nella corsa al Mondiale piloti.

L’olandese la scorsa settimana si è ritrovato al centro di una bufera, dopo il GP d’Austria, per il duello ben oltre i limiti portato avanti con Lando Norris. Lo scontro in Curva 3, la doppia foratura ed il pilota inglese che è stato costretto al ritiro mentre Max – penalizzato pure di 10 secondi – ha finito per chiudere tranquillamente la corsa, per giunta al quinto posto. L’attacco di Norris lo hanno letto tutti, il pilota della McLaren non le ha mandate a dire al collega con cui nella sfera privata è molto amico.

Hamilton-Verstappen, è caos: “Che soddisfazione…”

Un avvenimento che a molti ha ricordato altro: e stavolta in primo piano c’è proprio Hamilton, che al Red Bull Ring ha chiuso quarto ad un soffio dall’ultimo gradino del podio occupato da Sainz, l’uomo che guarda caso sostituirà in Ferrari. Nel corso della conferenza stampa pre Silverstone, il 39enne di Stevenage non le ha mandate a dire punzecchiando apertamente Verstappen.

Che ad Hamilton l’olandese – il cui stile di guida in pista risulta essere troppo spesso eccessivamente aggressivo, ai limiti dello scorretto per molti – questo è un dato di fatto. Sullo scontro tra Lando e Max non si è sbottonato: “Norris non ha bisogno di consigli, sono grandi abbastanza per sapere come ci si comporta. Non mi interessa”. Ma intanto, poco dopo, l’attacco nemmeno troppo velato al tre volte campione del mondo è arrivato puntualissimo. Prima il ‘commento’ sulla guida troppo dura di Verstappen. E qui Hamilton è stato glaciale: “Ne ho già parlato in passato”.

Già, il passato. Il passato che ritorna ed i ricordi che evidentemente sono stati tutt’altro che cancellati dalla mente di Lewis che tra mille polemiche, tre anni fa, perse il mondiale in favore del primo conquistato dal pilota della Red Bull. E proprio nel 2021, il 18 luglio, andò in scena il GP di Gran Bretagna. A Silverstone vinse il futuro ferrarista favorito da un contatto che portò Verstappen fuori pista a impattare sulle barriere.

“Quella del 2021 fu una grande soddisfazione. Fu il livello più alto che ho raggiunto in gara con la pioggia. Ho dovuto dare tutto”. Un riferimento abbastanza chiaro alla lotta serrata con Verstappen che a fine anno avrebbe – tra enormi polemiche – festeggiato il suo primo Mondiale piloti. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti ma la rivalità tra due dei piloti più forti della storia recente sembra non attenuarsi mai.