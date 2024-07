Incidente Verstappen: due spintoni affilati, rivelazione sconvolgente

Emerge ora un dettaglio inaspettato sull’incidente avuto da Max Verstappen in Austria la scorsa settimana

Ancora una volta ci troviamo ad assistere all’ennesima stagione di Formula 1 dominata da Max Verstappen, che si avvia a vincere un altro titolo mondiali. Gli avversari, salvo rare occasioni, non sono in grado di stare al suo passo vista la differenza con la Red Bull, pur minore rispetto alla passata annata.

In Austria, però, non tutto è andato come avrebbe voluto il pilota della Red Bull, “costretto” ad accontentarsi di un quinto posto che non soddisfa appieno le sue aspettative, complice un incidente di cui è stato protagonista insieme al collega della McLaren Lando Norris. Anzi, al britannico è andata ancora peggio, visto che è stato costretto al ritiro. Solo in questi giorni, però, emergono alcuni particolari relativi all’impatto di cui non si era venuti a conoscenza a ridosso dell’accaduto.

Le cause dell’incidente di Verstappen: mistero risolto

Focus su quanto accaduto nell’incidente avuto da Verstappen e Norris in Austria, fino a quel momento protagonisti di un duello per la vittoria davvero avvincente salvo poi accontentarsi uno del quinto posto e l’altro del ritiro.

Il britannico sembrava essere davvero desideroso di togliersi una bella soddisfazione in questo frangente, ma proprio quando stava tentando di superare il campione in carica c’è stato l’impatto decisivo tra i due. Non tutto è apparso chiaro sin sa subito, diversi si sono stupiti dopo avere visto la velocità con cui la gomma sinistra dell’olandese si è frantumata dopo essere entrata in contatto con l’ala anteriore della monoposto del collega.

La causa principale sarebbe da addebitare a un dettaglio di cui in pochi erano a conoscenza. La monoposto della McLaren era infatti dotata di due “spuntoni laterali” oltre le paratie laterali davvero appuntiti, questo potrebbe avere contribuito alla foratura della gomma dell’olandese.

McLaren front wing is literally a weapon. pic.twitter.com/PDZdOhPQ3Q — F1 Jayy (@jctrxx) July 2, 2024

Alcuni, a dire la verità, avevano notato quel dettaglio, sui social c’era stato chi addirittura aveva accusato la McLaren di voler danneggiare apertamente gli avversari con l’inserimento di questi accessori. Ben presto è stato però chiaro a tutti il motivo di quella modifica, volta ad aumentare l’aerodinamica della vettura.