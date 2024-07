Ultim’ora, Hamilton ha deciso: “La mia porta è sempre aperta”

Lewis Hamilton dimostra di essere un campione dentro e fuori la pista, le sue parole hanno colpito i tifosi

Come noto, Lewis Hamilton terminerà la stagione in corso tra le fila della Mercedes per poi trasferirsi a Maranello, dove intraprenderà una nuova avventura a bordo della Ferrari. L’operazione, prontamente ribattezzata “il colpo del secolo”, è stata ufficializzata ad inizio febbraio, dopo giorni di speculazioni mediatiche e grande fermento, regalando ad appassionati ed addetti ai lavori tanti spunti di riflessione.

Soffermandoci sull’ambiente Ferrari, i tifosi del Cavallino hanno accolto la notizia in modo discordante: da una parte c’è chi ritiene il sette volte campione del mondo l’uomo giusto per riportare la Rossa al successo; dall’altra c’è chi è convinto che i vertici del team italiano avrebbero fatto meglio a confermare Carlos Sainz anziché puntare su un pilota che approderà a Maranello a quarant’anni inoltrati.

Ferrari, Lewis Hamilton si candida a un ruolo inedito: le sue parole

Quale delle due ‘fazioni’ ha ragione solo il tempo – anzi la pista – potrà dirlo. Certo è che un personaggio come Hamilton non ha alcuna intenzione di unirsi alla Rossa soltanto per godere di una pensione dorata: Lewis vuole vincere e ci proverà in tutti i modi, come ha lasciato intendere in alcune interviste rilasciate negli ultimi mesi. Intanto, il britannico si è anche già candidato ad un ruolo speciale all’interno della famiglia Ferrari.

Quale, nel dettaglio? Il nativo di Stevanage si è detto disposto a recitare il ruolo di chioccia di Oliver Bearman, suo giovane e talentuoso connazionale appartenente alla FDA (Ferrari Driver Academy). Il classe 2005 di Chelmsford, lo ricordiamo, si è reso protagonista di un esordio da urlo in Formula 1 quando chiamato a sostituire Sainz in Arabia Saudita. Adesso però è ufficiale un cambio in griglia: il prossimo anno avrà un sedile da titolare alla Haas ed Hamilton non gli farà mancare il suo sostengo nel paddock.

La conferma è arrivata nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Gran Bretagna in scena questo weekend a Silverstone. “Penso che sia un ragazzo abbastanza sveglio”, ha detto Lewis ai giornalisti, commentando l’ingaggio di Bearman da parte del team americano. “Naturalmente, essendo uno dei piloti più anziani, la mia porta è sempre aperta se avrà bisogno di domande o consigli“, ha poi aggiunto. Insomma, pur non avendo ancora la tuta della Rossa, Hamilton ha già iniziato a parlare da ferrarista…