Alonso cambia team, che sorpresa: l’annuncio conferma tutto

Un annuncio inatteso riguarda Fernando Alonso: colpo di scena sul pilota dell’Aston Martin, c’è anche la conferma

La Formula 1 ha mandato ha fatto tappa in questo fine settimana a Silverstone dopo il Gp d’Austria dello scorso weekend e la situazione in classifica traccia sempre di più un solco tra Max Verstappen ed i suoi inseguitori, Norris su tutti. Chi negli ultimi tempi, poi, non sta brillando affatto è Fernando Alonso. Dopo i dubbi poi dissipati sul suo futuro, lo spagnolo è al centro di un nuovo clamoroso retroscena.

Il talento asturiano, due volte campione del mondo con la Renault, in Aston Martin sembra aver trovato la sua dimensione ideale di fine carriera. La scuderia di Stroll ha fatto di tutto per avere Alonso ma soprattutto – negli ultimi mesi – per trattenerlo. Il rinnovo di contratto per altre due stagioni, con scadenza dicembre 2026, è ormai ufficiale da tempo. Ma la firma di Lewis Hamilton con la Ferrari lo scorso febbraio ha scatenato un valzer di piloti che avrebbe certamente potuto vedere lo spagnolo tra i grandi protagonisti dei tanti cambiamenti in vista del 2025.

Alla fine, però, Alonso rimarrà dov’è. Anche se le indiscrezioni e gli interessamenti di diverse scuderie non sono affatto mancati. Anzi. Si è parlato di Red Bull, della possibilità di rimpiazzare Sergio Perez e formare un vero e proprio dream team con Max Verstappen: ma alla fine non se n’è fatto nulla. In tal senso poche ore fa è arrivata una dichiarazione pazzesca da parte di uno dei protagonisti più importanti del paddock: e così Alonso avrebbe potuto prendere una strada davvero incredibile.

Incredibile Alonso: contatti confermati

Ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’ Toto Wolff è tornato a parlare e lo ha fatto svelando un’incredibile retroscena che riguarda Fernando Alonso. La Mercedes, infatti, saputo dell’addio di Lewis Hamilton destinato alla Ferrari ha concretamente pensato all’asturiano per la stagione 2025.

“All’inizio di questa stagione abbiamo preso in considerazione l’idea di ingaggiare Fernando Alonso. Si parla ovviamente di prima del rinnovo del contratto con l’Aston Martin”. Una conferma, quella del Team Principal di Mercedes, che fa il pari con le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi che parlavano di un Alonso vicinissimo alla firma con la casa tedesca. Alla fine, però, non se n’è fatto nulla. “In quel momento non era interessato alla Mercedes“, ha aggiunto il manager austriaco. “Quindi non abbiamo proseguito nelle discussioni”.

“Fernando, come dice bene Max, è tra i top cinque in griglia anche se ci sono piloti che hanno vinto più di lui“. Il team principal di Mercedes ha concluso il suo intervento giudicando quanto raccolto dallo spagnolo negli ultimi anni: “Se avesse gestito diversamente la sua carriera avrebbe probabilmente avuto qualche riconoscimento in più”. Insomma, Fernando Alonso è stato davvero nella mente dei dirigenti Mercedes: ma alla fine la sua primissima scelta è rimasta la permanenza in Aston Martin.