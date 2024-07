Copa America, Uruguay-Colombia la seconda semifinale

Sarà Uruguay-Colombia la seconda semifinale di Copa America. Dopo i successi di Argentina e Canada, infatti, sono state la Celeste e i Cafeteros a prevalere contro Brasile e Panama.

Copa America, avanti Uruguay e Colombia

I ragazzi del “Loco” Bielsa dopo un girone spumeggiante si sono concessi un turno meno esaltante e al termine di uno 0-0 con il brivido. Al netto dell’espulsione nel finale di Nandez hanno saputo regolare ai calci di rigore il Brasile meno bello della storia. I Verdeoro si sono dimostrati la copia sbiadita della squadra dominante di qualche anno fa… Una formazione quella di Dorival Jr.. che aveva già faticato nella fase a gironi e che senza Vinicius Jr già non esaltante non è mai stata pericolosa… gli errori dal dischetto di Eder Militao e del neo Juventino Douglas Luiz hanno poi fatto il resto con Rochet eroe di serata in casa Celeste sulla conclusione del Madridista. Il quarto che ha aperto la serata ha visto invece la Colombia dominare Panama vincendo con un netto 5-0 che non ha dato possibilità di appello. I Cafeteros guidati da James Rodriguez in campo e Nestor Lorenzo in panchina hanno confermato di essere la squadra più bella e informa della competizione e ora in semifinale dovranno dare prova di essere anche la più forte. Argentina-Canada e Uruguay-Colombia. Due semifinali pronte a regalare spettacolo e da seguire ovviamente qui su Sportitalia….