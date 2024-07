Inter, tutte le strategie di mercato: priorità alla difesa

Rinfoltire la rosa, fornire a Simone Inzaghi tutti i profili necessari per costruire un ciclo vincente. Nella scorsa sessione invernale l’Inter ha lavorato bene, l’acquisto a zero di profili di peso come Zielinski e Taremi, ora la possibilità di apportare solo le modifiche strettamente necessarie.

Inter, Buchanan ko: queste le idee

L’infortunio di Buchanan, a tal proposito, sembra calzare a pennello, perché impone alla dirigenza nerazzurra di mettersi alla ricerca di un profilo che possa completare la rosa. Le caratteristiche dei giocatori a disposizione permettono di concentrarsi sull’acquisto di un difensore, possibilmente mancino, che possa fare da braccetto. I nomi circolati nelle ultime ore dalle parti di Appiano Gentile sono sostanzialmente due: Kim e Kiwior. Il classe 2000 è nella lista dei desideri di diverse squadre italiane, ma potrebbe lasciarsi convincere dal grande progetto Oaktree, considerato che le big interessate lo ritengono un’alternativa ad altre prime scelte, vedi la Juve, che ha messo in cima alla lista Todibo del Nizza. Poi, il capitolo legato al sudcoreano.

Difesa, Kim ma non solo

Quest’anno al Bayern Monaco non ha convinto, ma il classe ’96 conosce bene il campionato italiano dopo la grande stagione vissuta con il Napoli, quella 2022-23, in cui è stato premiato come miglior difensore. Riflessioni in corso: il prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 50 milioni, è troppo elevato. Il giocatore potrebbe dunque arrivare in prestito qualora partisse De Vrij, che piace in Arabia Saudita. L’arrivo del giocatore permetterebbe di ringiovanire il reparto arretrato dei meneghini, attualmente composto da profili over 30 del calibro di Darmian, Acerbi e lo stesso De Vrij. Difensore, subito, per mettere a disposizione di Inzaghi la rosa completa il prima possibile.

Andrea Belbusti