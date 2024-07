Lo ha detto in diretta: Verstappen lascia tutti senza parole

Nei giorni scorsi Max Verstappen ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa ha detto il pilota olandese: c’è una frase che ha colpito i presenti

Lo scontro in pista tra Max Verstappen e Lando Norris, avvenuto nel corso del Gran Premio d’Austria, ha fatto tornare indietro nel tempo tutti gli appassionati di Formula 1, rievocando i grandi duelli tra Schumacher e Villeneuve o tra Alonso ed Hamilton. Max è stato penalizzato di dieci secondi per aver cambiato traiettoria in frenata, comportamento considerato pericoloso dai giudici di gara. Anche perché, a causa dei suoi movimenti è finito sulla vettura di Norris, costringendolo al ritiro.

Al termine della gara, lo stesso Lando Norris ha attaccato il pilota olandese, ma ha fatto parzialmente marcia indietro qualche giorno dopo, riducendo tutto ad un normale incidente di gara. Non la pensano allo stesso modo i vertici della McLaren, i quali hanno duramente attaccato Max Verstappen. Sia Zak Brown che Andrea Stella, infatti, hanno puntato il dito verso il pilota della Red Bull, il quale ha risposto in maniera sarcastica nei confronti del CEO della scuderia inglese.

Max Verstappen su Zak Brown: “Chi è?”

Uno dei momenti più attesi del Gran Premio di Silverstone era sicuramente la conferenza stampa dei piloti, soprattutto dopo lo scontro in pista tra Max Verstappen e Lando Norris. Se i due piloti hanno sminuito l’accaduto, Zak Brown è stato molto duro nei confronti del campione del mondo, il quale ha preferito usare il sarcasmo per rispondergli. Quando un giornalista gli ha posto una domanda sull’accaduto e sui commenti del dirigente della McLaren, Verstappen ha risposto con un semplice: “Chi è?”.

Questa risposta ha spiazzato tutti perché Max è sempre stato un pilota molto diretto. Questa volta, probabilmente su consiglio degli addetti stampa, il pilota della Red Bull ha preferito ironizzare, facendo finta di ‘non conoscere’ il CEO della McLaren. Subito dopo la risposta sarcastica, Max ha iniziato a ridere e poi ha lasciato la sala stampa, evitando qualsiasi polemica. Il campione del mondo della Red Bull ha preferito evitare di alimentare una polemica che va avanti da diversi giorni.

Brown aveva apertamente criticato la gestione sportiva della Red Bull, ma Max ha voluto chiudere la polemica. La stessa cosa ha fatto con Lando Norris, suo amico, al quale ha inviato messaggi di distensione: “In passato non avrei reagito in questo modo, ma adesso invito tutti a calmarsi. Anch’io sono deluso da quello che è successo in Austria, ma non è necessario sfogare la propria rabbia davanti ad una telecamera”.