Milan, Ibrahimovic esclude l’arrivo di Zirkzee: “È il passato”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come allenatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della situazione del calciomercato rossonero e del centravanti. Lo svedese ha di fatto escluso l’arrivo di Joshua Zirkzee:

”Stiamo studiando, parlando, ma non abbiamo fretta. Il mercato è lungo. Posso garantire che gli acquisti arriveranno. Stiamo parlando, stiamo discutendo, ma non è nulla chiusa. Zirkzee è il passato. Abbiamo uno in mente, ma non dico il nome, ma c’è qualcuno che puntiamo”.