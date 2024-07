Sinner da impazzire, questa immagine ce la ricorderemo a lungo: delirio a Wimbledon

Jannik Sinner sta regalando spettacolo allo stato puro a Wimbledon: l’immagine che proietta l’azzurro nella storia

Giorno dopo giorno, sembra ci stia prendendo gusto Jannik Sinner. L’azzurro continua a crescere a vista d’occhio e acquisire maggiore consapevolezza e forza ad ogni match. Diventato numero uno del ranking ATP un mese fa, Sinner sta inviando continui segnali alla concorrenza per far capire a tutti di non essere una meteora e di voler tenere a lungo lo scettro del comando.

Siamo nella quinta settimana in vetta al ranking, una posizione che Sinner manterrà anche se non dovesse riuscire a trionfare a Wimbledon. Ma, in questo momento, Jannik appare davvero inarrestabile, anche sull’erba londinese. Per il terzo anno consecutivo ha raggiunto almeno i quarti di finale ai Championships e non intende fermarsi, anzi punta al bersaglio grosso per suggellare il suo nuovo rango.

Sinner sta mettendo in scena prove di grande autorevolezza in campo, lasciando pochissimo spazio agli avversari. Nei quarti, se la vedrà con Daniil Medvedev, provando ad allungare la striscia positiva che vanta in questo momento nei confronti del russo. Ultimi cinque confronti diretti tutti a favore, naturalmente ogni partita è a sé ma è inevitabile assegnare a Jannik i favori del pronostico. Nel mirino, la eventuale semifinale con Alcaraz e l’atto finale dove potrebbe trovarsi davanti Djokovic. Confronti che Jannik brama, per dare spettacolo e provare a conquistare un trofeo memorabile.

Sinner, il colpo impossibile contro Shelton

Negli ottavi, Sinner ha superato Ben Shelton in un match che non era facile, per niente. Lo statunitense, attuale numero 14 del mondo, è stato piegato in tre set dalla solidità e dall’abilità di Sinner, in questo momento praticamente inarrivabili.

Grande spettacolo soprattutto nel terzo set che Jannik ha vinto al tie break, resistendo al ritorno di voglia, di rabbia e di qualità dell’americano. Parziale lottato punto su punto, con uno scambio pazzesco nel decimo gioco nel quale l’azzurro ha realizzato un punto che ha quasi fatto venire giù il Centrale di Wimbledon.

Molto profonda e praticamente tra i piedi l’ottima risposta di Shelton. Per rigiocarla per Sinner c’era un’unica possibilità. Tweener in salto, tra le gambe, cui Shelton ha dovuto provare a rispondere in allungo con una smorazata, venendo poi infilato dal passante in diagonale sulla riga. Applausi a scena aperta per un Sinner che sta migliorando notevolmente anche nella sensibilità del tocco. Ormai, è un fuoriclasse completo.