Ultim’ora Nadal, ormai è fatta: tifosi increduli

Il campione spagnolo, Rafa Nadal, assente per scelta in quel di Wimbledon, sta preparando con cura l’ultimo grande obiettivo della sua carriera

‘Mai sottovalutare il cuore di un campione‘. Lo sanno bene tutti coloro che hanno avuto a che fare, nel corso degli ultimi 20 anni, con Rafael Nadal su un campo da tennis. L’assunto, lungi dal non esser valido anche ora, col fuoriclasse che è agli sgoccioli di una carriera impareggiabile, potrebbe trovare la sua sublimazione ancora una volta proprio lì dove si è costruita la sua leggenda.

Dopo tutto quello che ha passato, con 38 primavere sulle spalle, una complicata operazione a cui si è sottoposto 13 mesi fa – proprio nel giorno del suo 37esimo compleanno – dopo un anno intero di inattività e coi giovani rivali che vanno al doppio della sua velocità, il campione è ancora in piedi. Contato dall’arbitro tante volte, ma ancora in piedi. La rinuncia alla lotta, la rassegnazione ad un destino che sembra ineluttabile, sono cose che non appartengono all’animo del guerriero maiorchino. Deciso più che mai a stupire tutti ancora una volta.

Dopo la sua ultima sconfitta sul campo – quella maturata al primo turno del Roland Garros contro Sascha Zverev – tutti hanno pensato al classico ‘canto del cigno‘. “Sarà il suo ultimo anno nel circuito“, avevano detto in molti sulla scia delle stesse dichiarazioni d’intento del mancino. Invece no. O meglio, non è detta l’ultima parola.

Alle porte ci sono le Olimpiadi di Parigi, una sorta di ossessione per Rafa, desideroso di scrivere ancora una volta pagine leggendarie della sua storia personale e del suo Paese, la tanto amata Spagna.

Rafa, le Olimpiadi nel mirino: ecco dove si allena

“Sto riscoprendo il piacere di giocare a tennis, di divertirmi. Voglio darmi l’opportunità di vedere se il mio fisico rimane a questo livello o se si tratta di una cosa passeggera. Voglio vedere come mi sentirò dopo le Olimpiadi, poi capiremo cosa succede”, ha recentemente dichiarato il 22 volte campione Slam, lasciando dunque la porta aperta a scenari inaspettati ed evidenziato che prenderà una decisione sul futuro in grande serenità pensando di aver dato sempre il massimo.

Intanto, proprio in vista dei Giochi Olimpici, l’iberico si è recato nella sede greca della sua Academy per allenarsi al meglio in vista della kermesse a cinque cerchi.

Rafael Nadal working hard at his tennis centre in Greece, with just over a week to go before he returns to the tour in Bastad 🙌💪🔥 📸 Rafa Nadal Tennis Centre IG pic.twitter.com/8wfpiSXLtl — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 5, 2024

Per la verità, prima di Parigi, Nadal testerà la sua condizione nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Una sorta di prova generale per verificare le condizioni fisiche da mettere in campo sul Philippe-Chatrier. Dove proverà, ancora una volta, a stupire tutti.