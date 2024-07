Ribaltone totale alla Ferrari, è svanito tutto: addio UFFICIALE

Colpo di scena: cambia il futuro alla Ferrari. Arriva il comunicato ufficiale sulle dimissioni

La Ferrari sta vivendo un periodo particolarmente complicato, anche se, soltanto alcune settimane fa, sembrava che la scuderia di Maranello avesse intrapreso la strada giusta verso una importante risalita. Dopo la vittoria a Montecarlo da parte di Charles Leclerc, le due Rosse hanno avuto grandissime difficoltà, nonostante i nuovi pacchetti portati in pista nelle ultime gare. Sembra che gli aggiornamenti non stiano funzionando e, in questo momento, la rossa è inferiore a Red Bull, McLaren e Mercedes.

Anche se la Ferrari punta a disputare un campionato sufficiente, Vasseur ha un obiettivo ben preciso: riportare la scuderia alla vittoria del mondiale con l’arrivo dei nuovi regolamenti. Nel 2026, infatti, la Formula 1 introdurrà una vera e propria rivoluzione e potrebbero cambiare gli equilibri in pista. Dopo aver assistito al dominio Red Bull, i tifosi del cavallino sperano di rivedere i propri beniamini in lotta per il titolo iridato entro un paio di anni.

In questo senso non mancano movimenti tra tecnici e piloti. Non solo Hamilton tra le novità del prossimo anno. Intanto è arrivata un’altra ufficialità.

Mercato ingegneri: Enrico Cardile dice addio alla Ferrari

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Enrico Cardile alla Aston Martin, e l’ultimo comunicato della rossa potrebbe andare proprio in questa direzione. La scuderia di Lawrence Stroll è in grande difficoltà quest’anno e, per questo motivo, sta cercando di rinforzare il reparto di ingegneristica. Cardile è uno dei nomi più caldi accostati alla scuderia britannica. L’italiano infatti lascia il ruolo di direttore tecnico della Ferrari.

Il comunicato ufficiale è arrivato nelle scorse ore ed evidenzia: “La Scuderia Ferrari comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal Frederic Vasseur”.

In fondo al comunicato gli inevitabili ringraziamenti allo stesso Enrico Cardile da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno. Aston Martin ha quindi di fatto il via libera, al netto delle voci su Adrian Newey, seguito proprio dalla Ferrari e in uscita dalla Red Bull, dopo aver progettato la vettura che sta dominando il mondiale da diversi anni.

L’addio di Cardile alla Ferrari causerà un effetto domino, inevitabile in questi casi. L’area Chassis viene affidata ad interim a Vasseur ma le voci continuano ad inseguirsi.