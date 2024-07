Tacconi, tifosi in ansia: la notizia che tutti aspettavano

I tifosi sono in pensiero per le condizioni di Stefano Tacconi, nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti aspettavano per l’ex Juve

Arriva la notizia che tutti attendevano inerente Stefano Tacconi, segno di come le sue condizioni stiano sempre andando meglio. I tifosi erano in ansia, in quanto dopo alcune uscite pubbliche, non si era più parlato negli ultimi tempi dell’ex portiere che sta ancora combattendo con i postumi del grave aneurisma celebrale che lo colpì due anni fa.

Pian piano è tornato alla normalità, partecipando anche a diverse interviste in tv per parlare della sua vicenda. Indimenticabili, per gli appassionati di calcio, le sue critiche alla Juve attuale: “Non mi diverte, non ha gioco. A volte guardandola spengo la tv perché ho la sensazione che nemmeno giocando per tre ore potrebbe segnare”.

Nel suo mirino c’era anche, se non soprattutto, Max Allegri il cui gioco proprio non gli piaceva, definito “noioso e piatto“. Non solo calcio, ovviamente. Nel corso delle varie ospitate pubbliche si era espresso sulle sue condizioni di salute e di come i medici gli abbiano salvato la vita. Tacconi era rimasto in coma nell’estate di due anni fa.

Come sta Tacconi? Gli ultimi aggiornamenti

Intanto sembra Tacconi stia sempre meglio. Grazie alla fisioterapia sta provando a tornare a camminare e i risultati sono tutto sommato buoni. E questa è la notizia che tutti i fan aspettavano. La prova è arrivata negli ultimi giorni con la partecipazione in qualità di ospite ad un evento a Spoleto durante il festival dei “Due Mondi”.

L’ex portiere è rimasto molto legato alla città in quanto è proprio lì che ha inizio la sua avventura calcistica, militando nelle giovanili del club umbro dal 1970 al 1975, salvo poi farne ritorno dopo un anno (trascorso all’Inter) in prestito proprio dai nerazzurri, questa volta per difendere i pali della squadra principale. Si tratta della sua primissima esperienza tra i “grandi”, conclusa con 30 presenze e 18 reti incassate nella stagione 1976-77. Da lì poi la scalata che l’ha portato fino alla Juve e alla Nazionale. Nessuno in città l’ha mai dimenticato, dove tra l’altro ha trovato anche l’amore.

Proprio in occasione della sua ospitata, Stefano Tacconi, ha incontrato per caso l’attuale presidente dello Spoleto Calcio, Vittorio Montesi che non ha perso tempo per scattarsi una foto con l’ex numero uno, intrattenendosi in una piacevole conversazione. “L’ho visto appena uscito da lavoro, non mi sembrava vero. Mi ha fatto un grande piacere e mi ha confidato come sono anni che non entra nel nostro stadio e gli piacerebbe rivederlo. Parliamo di un pezzo di storia della nostra città”, queste le parole di Montesi.